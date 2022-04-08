سفيرا السعودية والكويت بلبنان يعودان إلى بيروت لاستئناف أعمالهما

يأتى ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية السعودية أمس عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة فى لبنان، وتأكيدا لما ذكره رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجى ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التى تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجى.
كما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عودة سفير الكويت إلى لبنان فى ضوء التجاوب اللبنانى مع المبادرة الكويتية الخليجية، وتفاعلا مع الالتزام الذى قطعه رئيس الوزراء اللبنانى باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لوقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التى تمس دول مجلس التعاون الخليجى.
من جانبه، ثمن رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى أمس قرار المملكة العربية السعودية عودة سفيرها إلى لبنان، كما أكد أن ما يجمع لبنان والكويت تاريخ من العلاقات الاخوية الوطيدة التى تزداد رسوخا مع الأيام.
وقال ميقاتى إن لبنان يفخر بانتمائه العربى ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التى كانت وستبقى السند والعضد.
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