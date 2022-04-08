ذكرت تقارير حديثة، أن علماء آثار عثروا على أحفورة ديناصور نفق في اليوم الذي شهد سقوط كويكب ضخم على الأرض قبل 66 مليون سنة، وأدى إلى دمار هائل.
ويرجح الباحثون أن تكون الديناصورات قد اختفت من الأرض بسبب سقوط كويكب، وسط آمال بأن تساعد الأحفورة على تقديم إيضاحات أوفى بشأن ما حصل.
وجرى العثور على الأحفورة في موقع يسمى "تانيس" بولاية نورث داكوتا الأميركية، فيما يجري ترتيب فيلم وثائقي سيتحدث عن الأمر.
وجاء الاكتشاف بعد أن استمر الباحثون في الحفر في الموقع لمدة تناهز عشر سنوات، ثم عثروا على أحفورة لديناصور من فئة "الثيليصور" التي تمتاز بحجم صغير وتقتات على العشب.
وأوضح الباحثون أنه لم يسبق العثور على أي ديناصور نفق من جراء ارتطام الكويكب الضخم بالأرض.
وقال روبرت دي بالما، وهو باحث من جامعة مانشستر أشرف على عملية الحفر، إن مجرد وجود أحفورة الديناصور في الموقع تشكل أمرا مذهلا.
ورجح أن يكون الديناصور الذي تم العثور عليه قد شهد على نهاية ما يعرف بالحيوانات القشرية.
وكان كويكب "شيكسولوب" الذي يضاهي حجم جبل إيفرست قد سقط على خليج المكسيك، فأدى إلى فيضانات وأمواج تسونامي.
وأسفر سقوط الكويكب عن اختفاء عدة نباتات وحيوانات في رقعة تمتد إلى آلاف الكيلومترات.
ومن المرتقب أن يجري عرض تفاصيل دقيقة بشأن ما حدث في فيلم وثائقي تم تصويره على مدى ثلاث سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة.. العثور على ديناصور نفق يوم سقوط الكويكب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.