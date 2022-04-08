عاجل- الكرملين يعلن موعد انتهاء الحرب على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، تعليقا على تصريح صحفى سابق، كان قد أشار فيه إلى أن روسيا تأمل فى أن "تحقق العملية أهدافها فى الأيام المقبلة، وفى المستقبل المنظور، تنتهى بتحقيق أهدافها أو بمفاوضات بين الوفدين الروسى والأوكرانى"، مؤكدًا: "نحن نتحدث عن المستقبل المنظور".
وتستمر عمليات الحرب الروسية الأوكرانية منذ 24 فبراير حتى الآن، وسط استمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ينهى القتال ويحقق أهداف موسكو. .
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