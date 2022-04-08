جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن اليابان تعمل مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية لتكثيف الضغط على روسيا لوقف العملية العسكرية المستمرة فى أوكرانيا. وأعلنت الولايات المتحدة والدول الأوروبية مؤخرا طرد دبلوماسيين روس، وذلك للاشتباه فى تورطهم بأنشطة مثل التجسس وغيرها. ومن المرجح أن يدفع قرار اليابان، موسكو إلى طرد الدبلوماسيين اليابانيين فى روسيا كإجراء مضاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تعتزم طرد بعض الدبلوماسيين الروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.