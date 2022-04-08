رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات 1443 ورابط الحصول على مساعدة مالية

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عمر شويل - جدة رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات واحد من الأرقام التي تتزايد عليها عمليات البحث من قبل الملايين عن من أجل التعرف علي كيفية الحصول على مساعدة مالية عاجلة أو مساعدة طبية أو حتي مشاكل اجتماعية، مثل الإعفاء عن السجناء، تتزايد خدمات الديوان الملكي الحائط المنيع لكل شخص يرغب يواجه مشكلة في المملكة العربية السعودية، لذا يعد طرق التواصل مع مكتب الديوان الملكي السعودي واحدة من أهم الأشياء التي يبحث عنها المواطنين والمقيمين في المملكة.

رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات

طريقة التواصل مع المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تتم فيه دراسة طلبات المساعدة والموافقة عليها سريعاً وبسهولة بعد الانتهاء من تلك الدراسة، تعد طرق الاتصال كثيرة، فيتمكن الشخص من التواصل مع مكتب الديوان الملكي السعودي عبر الرقم الهاتفي المخصص للاتصال من داخل المملكة، كما يوجد رقم اخر مخصص للاتصال من خارج المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلي التواصل عبر البريد السعودي السريع، والتواصل أيضاً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي.

طرق التواصل مع الديون الملكي السعودي

يمكنكم التواصل مع الديوان الملكي السعودي من خلال الدخول علي بوابة تواصل ومن ثم التسجيل كالتالي:



الدخول علي رابط تواصل الديوان الملكي .

. أضافه البيانات المطلوبة مثل (الاسم الأول والثاني والجد).

تسجيل بيانات البريد الإلكتروني، ورقم الجوال.

كتابة الرقم السري ثم أعادته مرة اخري.

تخطي الرمز المري.

رقم هاتف الديوان الملكي السعودي

تستطيع الاتصال بالديوان الملكي السعودي من خلال الرقم الأرضي من داخل المملكة العربية السعودية كالتالي (8004000000)، كما يمكنكم الاتصال من خارج المملكة العربية السعودية على رقم 920030003.

كيفية الحصول علي مساعدة من الديوان الملكي

تتم ألية الحصول علي مساعدة من الديوان الملكي السعودي من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة كالتالي:

تقديم برقية بطلب المساعدة لمكتب الديوان الملكي .

. تسجيل جميع البيانات الشخصية مثل رقم الهوية ورقم الجوال والعنوان.

إرسال البرقية علي البريد الإلكتروني كما ذكرنا في رابط مساعدات الديوان الملكي .

. الاتصال بالديوان الملكي للتعرف علي قبول الطلب من عدمه.

مراحل الحصول على المساعدات من الديوان الملكي

تنقسم مراحل الوصول إلي المساعدات من مكتب الديوان الملكي السعودي إلي عدة مراحل، المرحلة الأولى تتم عن طريق التالي:

كتابة معروض طلب المساعدة.

تحديد نوع المساعدة المطلوبة.

رفع جميع المستندات والأوراق التي تدل على ذلك.

الشكر لخادم الحرمين الشريفين.

متابعة معروض طلب المساعدة المالية من خلال وسائل الإتصال.

صيغة خطاب للديوان الملكي لطلب مساعدة

في بداية كتابة البرقية للديوان الملكي عليك أولا أن تعلم أن الخطاب لا يتطلب منك كتابة الكثير من الكلمات بقدر شرح الموضوع باختصار يفهمه القارئ، لذا يتطلب منك أولا أن تبدأ الرسالة بالتسمية كالتالي:

التسمية: بسم الله الرحمن الرحيم. توجيه الرسالة: إلي خادم الحرمين الشريفين أتقدم بخالص التحيه والتقدير إليك حفظك الله ورعاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أنني احد أبناء وطنكم الغالي ثم تبدأ في شرح ظروفك الحالية. تحديد الطلب: في المرحلة الرابعة ينبغي عليك أن تحدد ماذا تطلب بمعني إذا كان طلبك أن يتم تسديد ديونك هنا تقوم بطلب سد الدين أو العلاج أو ما شابه ذلك. الختام: في الختام تشكر خادم الحرمين الشريفين مرة اخري. العنوان: في المرحلة الخامسة ينبغي عليك أن تحدد عنوانك واسم في نهاية الخطاب.

كيفية التقديم على منح الديوان الملكي

يمنح الديوان الملكي السعودي المواطنين الذين ينطبق عليهم ضوابط الدعم العديد من المنح المالية والعلاجية والسكنية، فقد يتمكن المستفيد التسجيل في منح الديوان الملكي للحصول على المسكن من خلال إتباع التالي:

الدخول على موقع وزارة الإسكان.

تحديد منصة سكني.

سجل الدخول.

دخول رقم الهوية الوطنية.

سجل رمز التحقق.

اكتب البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

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