مساعدات الديوان السلطاني rca.gov.om في سلطنة عمان والذي يقوم بإتاحة البريد الإلكتروني وأرقام خاصة بالديوان للتواصل لمباشر مع المواطنين العمانيين أصحاب الحاجات، ويتابع أصحاب الحاجة طرق التواصل وتقديم الطلب لضمان قبولهم وخاصة لأصحاب الحاجات العاجلة، ولا يتأخر موظفي الديوان عن إرشاد المتقدمين إلى كيفية تقديم الطلب بالخطوات السليمة.

مساعدات الديوان السلطاني rca.gov.om أرقام تقديم الطلب وكيفية الحصول على الموافقة

يتابع طالب المساعدة والدعم وأصحاب الحاجات العاجلة، وخاصة في شهر رمضان الكريم، طرق الحصول على أموال الزكاة لرفع الضائقة عنهم، ويتم تقديم معونة من عدد من المؤسسات الإنسانية بينما يقوم الديوان السلطاني هو الآخر باستقبال شكاوى وطلبات المواطن بسلطنة عمان، من جميع المحافظات، ويتم الاستجابة غليهم ورفع الاحتياج عنهم بالطرق الملائمة لذلك.

أهمية التواصل المباشر بين الجهات العليا والمواطنين

تسعى الجهة الحاكمة في سلطنة عمان وفي جميع البلاد للتقرب من مواطنيها، حيث يتم الاستجابة إلى الطلبات العاجلة أو طلبات التوظيف والمعونات العلاجية وطلبات التسكين الحكومية، وقد قامت وزارة الإسكان منذ فترة قريبة بتوزيع قطع أراضي على المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على الأراضي لأغراض السكن، ويكون استجابة الجهة الحاكمة لطلبات الشعب من مقتضيات السلم الاجتماعي والسلام المجتمعي بين أبناء المجتمع، كما يتم تحقيق التكافؤ في فرص الحصول على حق كل مواطن في بلده.

الحالات التي يتم فيها تقديم طلب مساعدة من الديوان

أن يكون صاحب الطلب لديه ضائقة مالية شديدة.

إذا كان عاطل عن العمل ولديه التزامات لا يمكن الوفاء بها.

يقوم الديوان بقبول الطلبات العلاجية العاجلة وخاصة لأصحاب الامراض الخطيرة والتي تحتاج للمساعدة العاجلة.

يتم استقبال طلبات أصحاب الدخل المتدني ولديهم عيال ولا يمكنهم الوفاء بالالتزامات المالية عليهم.

الذين تعرضوا لأزمة مالية مفاجأة أدت إلى فقدان أملاكهم ويرغبوا ف المعونة العاجلة.

كيفية التواصل مع الديوان السلطاني