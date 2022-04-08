حضري الكنافة النابلسية kunafa على اصولها وابهري ضيوفك

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الكنافة النابلسية kunafa تعتبر من اشهي أطباق الحلويات الشرقية، وأشهرها في المطابخ الفلسطينية ومطابخ دول العالم، وتتميز بمذاقها المقرمشة والطري والرائع، ويمكن حشوها بمكونات عديدة، مما يجعل جميع الفتيات يريدون معرفة طريقتها، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة الكنافة النابلسية. مقادير الكنافةkunafa النابلسية: ٥٠٠ كجم عجينة كنافة.

عشرون ملعقة صغيرة من السمنة.

عشرة جرام من صبغة الكنافة.

كوب ونصف كبير من الجبنة النابلسية.

٥٠٠ جرام جبنة مجدولة.

كوب كبير من خليط الفستق والصنوبر.

نصف كيلو قطر جاهز. طريقة الكنافة kunafa النابلسية: ضعي مقدار الكنافة في الكبة الكهربائية، ثم اطحنيه جيدا، حتى تصبح قطع صغيرة.

امزجي مقدار السمنة مع صبغة الكنافة في مقلاة، ثم ضعيهم على النار حتى تذوب السمنة، ثم ضعيهم جانبا.

ضيفي ٢ ملعقة كبيرة من القطر الجاهز إلى خليط السمنة، ثم ضيفي إليهم الكنافة المطحونة واخلطيهم جيدا، حتى يختلطوا بشكل جيد.

احضري القالب الخاص بالكنافة، ثم ضعي به ٣/٤ مقدار خليط الكنافة بشكل متساوي، ثم وزعي مقدار الجبن والمكسرات بشكل متساوي فوق الكنافة.

وزعي باقي خليط الكنافة فوق الحشو بشكل متساوي، ثم ضعيها في الفرن بعد تسخينه ثم اتركيها لمدة ثلث ساعة، ولكن يجب تحريك القالب كل ثلاث دقائق.

اسكبي عليها مقدار القطر، حتى تصبح الكنافة النابلسية جاهزة للتقديم. مقادير الكنافة kunafa النابلسية بالقشطة: نصف كيلو كنافة.

٥٠٠ جرام سمن بلدي ذائب.

كوبان كبيران من الحليب.

ست ملاعق صغيرة من النشا.

كأس كبير من كريمة الحلويات.

١٠٠ جرام من القشطة.

أربع ملاعق صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من صبغة الكنافة.

كأسان كبيران من القطر الجاهز. طريقة عمل الكنافة النابلسية بالقشطة: امزجي الحليب مع مقدار النشا جيدا، حتى يذوب النشا، ثم ضعيهم في وعاء على حرارة متوسطة، ثم قلبيهم واتركيها حتى يصبح قوام الخليط كثيف، ثم ضعيه جانبا.

اسكبي كريمة الحلويات فوق خليط النشا، ثم قلبي المكونات لمدة دقيقتين، ثم ضيفي السكر، ومقدار القشطة وقلبي المكونات مرة أخرى، حتى يصبح الخليط متجانس، ثم اتركيه جانبا.

اخلطي صبغة الكنافة مع مقدار السمنة والكنافة لمدة ثلاث دقائق، حتى يختلطوا.

وزعي ١/٢ مقدار خليط الكنافة في صينية خاصة بها، ثم اسكبي فوقها خليط كريمة الحلويات، ثم وزعي فوقها باقي خليط الكنافة.

ضعي الكنافة في الفرن حتى تنضج، ثم وزعي فوقها القطر، حتى تصبح الكنافة النابلسية بالقشطة جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة حضري الكنافة النابلسية kunafa على اصولها وابهري ضيوفك - ثقفني

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