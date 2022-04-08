مكرمة ملكية 1443: موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي رمضان 1443

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عمر شويل - جدة مكرمة ملكية 1443 في المملكة العربية السعودية، ينتظر العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي موعد صرف مكرمة ملكية 1443 هجرياً، حيث أصبح من العادات في شهر رمضان المبارك صرف مكرمة ملكية لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل سنوي كمساعدة لهم خلال شهر رمضان وقبل بدء إجازة عيد الفطر، وذلك من أجل تلبية احتياجاتهم من شراء مسلتزمات العيد وبقية أيام شهر رمضان.

مكرمة ملكية 1443

ويتم تقديم المكرمة الملكية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي يقوم بإصدار أمر ملكي من أجل صرف مكرمة ملكية لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي سواء من مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم أو المطور، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن توجيهات خادم الحرمين الشريفين فور صدور الأمر الملكي، ومن ثم البدء في صرف المكرمة الملكية لكافة المستفيدين.

وكانت التساؤلات في الآونة الأخيرة قد زادت حول أنه سيتم صرف المكرمة الملكية فقط إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، أو إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور، إلا أنه تم حسم هذا الأمر سيتم صرف المكرمة الملكية لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي الحاليين في المملكة العربية السعودية.

موعد صرف مكرمة ملكية 1443

ويتساءل الجميع عن موعد صرف المكرمة الملكية لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي في شهر رمضان 1443، إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تحدد موعداً لصرف المكرمة الملكية، إلا أنه من المتوقع أن يتم صرف المكرمة الملكية قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل مساعدة المستفيدين على سد إحتياجاتهم من شراء مستلزمات العيد لهم ولذويهم.

قيمة المكرمة الملكية

ومن المعلوم أن قيمة المكرمة الملكية التي يتم صرفها بواقع 1000 ريال سعودي للمستفيد أو رب الأسرة، و500 ريال سعودي لكل تابع من أفراد الأسرة، حيث تخصص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغاً من المال من أجل صرفه وإيداعه في الحسابات البنكية لكل مستفيدي الضمان الاجتماعي، وفور أن يتم الاعلان عن ذلك يبدأ الإيداع في حسابات المستفيدين البنكية من أجل أن يتمكنوا من الحصول على المكرمة الملكية المقدمة من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز في شهر رمضان لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي، والذين تنطبق عليهم شروط الحصول على المكرمة الملكية.