عاجل- مركز تدريب مرتزقة.. روسيا تكشف عن ضربة عسكرية قرب أوديسا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إنه بصواريخ عالية الدقة أطلقت بمنظومة "باستيون" للدفاع الساحلى تم تدمير مركز لتجميع وتدريب المرتزقة الأجانب فى محيط بلدة كراسنوسيلكا شمالى شرقى أوديسا".

وأوضح متحدث الجيش الروسى، أن القوات الروسية أطلقت صواريخ عالية الدقة من الجو، وتمكنت من تدمير أهداف فى محطات سكة الحديد بوكروفسك وسلافيانسك وبارفينكوفو أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لقوات الاحتياط الأوكرانية التى وصلت إلى منطقة دونباس.

كما أعلن كوناشينكوف إسقاط مروحيتين عسكريتين أوكرانيتين من طرازى "مى-8" و"مى-24" فى محيط بلدة ستارايا زبرويفكا، بالإضافة إلى إسقاط خمس طائرات مسيرة اثنتان منها من طراز "بيرقدار تى بى-2" فى محيط مدينة كريفوى روغ.

وأضاف أن سلاح الجو والقوات الصاروخية الروسية شنوا ضربات على 81 هدفًا عسكريًا فى أوكرانيا، منها مركزا قيادة ومنظومة صاروخية من طراز "أوسا"، وثلاث راجمات صواريخ وتسعة مواقع حصينة، بالإضافة إلى 59 تجمعًا للآليات القتالية للجيش الأوكرانى.