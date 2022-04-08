إصابات كورونا فى ألمانيا تتجاوز الـ22 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 22 مليونا و441051 بعد تسجيل 175263 إصابة جديدة.





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