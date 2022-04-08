مدرب كوريا يعلّق على مواجهة رونالدو القادمة في كأس العالم

كشف باولو بينتو مدرب كوريا الجنوبية، بعض التفاصيل التي تتعلق بمواجهة فريقه مع البرتغال، والتي ستكون في نهائيات كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر.

وقال بينتو إن منتخب البرتغال "ليس فريق اللاعب الواحد"، مؤكدا أن فريقه "سيسعى لتحقيق بعض المهام عندما يلتقي معه، من بينها التصدي لخطورة نجمه كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "لا يمكن أن ينصب اهتمامنا حاليا على لاعب واحد بغض النظر عن أي لاعب نتحدث".

وتابع: "الكل يعرف أنه واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم على مر العصور. لكن سيكون علينا الاهتمام بجميع لاعبي المنتخب البرتغالي وليس التركيز على لاعب واحد فقط".

وأشار إلى أن "البرتغال تملك عددا كبيرا من اللاعبين المتميزين جدا والكثير من الجوانب، وهم يلعبون في أهم بطولات الدوري الأوروبية"، وفقما نقلت "رويترز".

ويعرف البرتغالي بينتو جيدا قدرات رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن سبق له تدريب منتخب بلاده بطل أوروبا السابق ما بين عامي 2010 و2014.

وسيشارك رونالدو صاحب أفضل سجل تهديفي على المستوى الدولي في نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة، بينما يشارك منتخب كوريا الجنوبية في البطولة للمرة العاشرة على التوالي.

وفي الدور الأول سيلتقي منتخب كوريا الجنوبية أيضا مع منتخبي غانا وأوروغواي ضمن المجموعة الثامنة.

وتأهل فريق بينتو للنهائيات عن المجموعة الآسيوية الأولى في التصفيات، حيث احتل المركز الثاني بعد نظيره الإيراني عقب هزيمته في الجولة الأخيرة أمام الإمارات.