المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلى يعلن حالة تأهب قصوى

جدة - نرمين السيد - أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، الجنرال يعكوف شابتاى، حالة التأهب القصوىاليوم الجمعة، لا سيما فى محيط البلدة القديمة بمدينة القدس، حيث تقام صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان.





وحسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، فقد شدد شابتاى على أن "الشرطة ستواصل ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بمواطنى إسرائيل"، وذلك فى أعقاب عملية إطلاق نار بشارع "ديزنجوف" فى تل أبيب التى وقعت أمس الخميس، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد أخر، بينهم 3 حالات خطيرة. كما اتخذت شرطة الإسرائيلية الاستعدادات الأمنية اللازمة لصلاة الجمعة فى الحرم القدسى، حيث تم نشر الآلاف من قوات الشرطة فى محيط البلدة القديمة، وإغلاق بعض الطرق فى المناطق الشرقية والشمالية بالقدس.

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