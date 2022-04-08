الهند تسجل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية، فى نشرتها الإنجليزية اليوم الجمعة، أن السلطات سجلت أيضا 43 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالى حالات الوفاة المسجلة إلى 521 ألفا و573 حالة.
يذكر أن عدد الحالات النشطة فى الهند يبلغ حاليا 11 ألفا و492 حالة، فيما وصل عدد حالات التعافى من الفيروس إلى 42 مليونا و500 ألف حالة.
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