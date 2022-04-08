الخزانة الأمريكية: واشنطن تسعى لتعطيل آلة الحرب الروسية

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخزانة الأمريكى والى أدييمو، إن الولايات المتحدة تكثف العقوبات ضد روسيا لحرمان آلة الحرب الروسية من الأموال والمكونات اللازمة لمواصلة غزوها إلى أوكرانيا.





وأضاف أدييمو: "نحن ملتزمون بملاحقة الوسائل الحاسمة لسلاسل التوريد الخاصة بروسيا، والأشياء المهمة لعملية بناء دباباتهم وتزويد الصواريخ التى يحتاجونها والتأكد أن لديهم موارد أقل ليس فقط لخوض الحرب على أوكرانيا ، لكن لعدم إظهار القوة فى المستقبل". وأشار إلى أن تأثير العقوبات الاقتصادية على روسيا كان فوريا، حيث أصبح اقتصادًا متناقضًا ومنكمشًا مما كان عليه منذ أكثر من 20 عاما، والتضخم يقترب من 20%.

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