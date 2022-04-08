مصرع 12 شخصا فى كولومبيا بسبب أمطار غزيرة

جدة - نرمين السيد - وقال هيكتور أوريغو، رئيس بلدية أبرياكى فى مقاطعة أنتيوكيا حيث وقعت الكارثة: "لدينا 12 جثة وما زال هناك شخصان فى عداد المفقودين".

وأوضح أن سيلا من الطين فاجأ عمال المنجم فى مخيمهم مساء الأربعاء، مشيرا إلى أن "الرجال كانوا يتناولون العشاء وبعضهم يستعد للخلود للراحة وآخرون ينهون عملهم، عندما حدث الفيضان".

وبسبب الأحوال الجوية السيئة علقت طواقم الإغاثة جهودها للعثور على الشخصين المفقودين حتى صباح اليوم.

وأكد الرئيس إيفان دوكيه، أن "الهيئات الإغاثية تشارك فى عمليات البحث عن المفقودين"، معربا عن "تضامنه مع أسر الضحايا".