إجلاء المزيد من سكان سيدنى بأستراليا بسبب الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة إنه تم العثور على رجل ميتا بعد أن جرفت مياه الفيضانات سيارته فى جنوب غرب المدينة، فى حين أظهرت لقطات تلفزيونية طرقا غمرتها المياه ومنازل وشركات غارقة.

وتأثر الساحل الشرقى لأستراليا بثلاث موجات منفصلة من الطقس القاسى فى الأسابيع الستة الماضية، ولا تزال عدة مناطق تكافح لإزالة الأنقاض بعد أن غمرت الفيضانات المدمرة بلدات بأكملها.

وقال دانيال أوستن القائم بأعمال مفوض خدمات الطوارئ فى نيو ساوث ويلز، فى إفادة إعلامية "فى حين بدأ انحسار الأمطار فى معظم الأماكن، نتوقع استمرار ارتفاع مستويات الأنهار لبعض الوقت قبل أن تبدأ فى التراجع خلال 12 إلى 24 ساعة".