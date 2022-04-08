قتيلان ومفقود بتحطم مروحية فى المياه قبالة جزيرة كورية جنوبية

وأفاد مسؤول فى خفر السواحل بأن 4 أشخاص كانوا على متن المروحية "سيكورسكى إس-92" عندما سقطت فى المياه على بعد 360 كيلومترا جنوب غرب جزيرة مارا فجر اليوم الجمعة.
ولقى اثنان من أفراد الطاقم الأربعة الذين كانوا على متن المروحية، مصرعهما، وفقد واحد وتم إنقاذ آخر وهو فى حالة لا تهدد حياته.
ووقع الحادث بعد وقت قصير من إقلاع المروحية للعودة إلى بوسان بعد إنزال 6 من رجال الإنقاذ من خفر السواحل على زورق دورية كان فى طريقه للمساعدة فى عملية البحث والإنقاذ فى المياه بالقرب من تايوان حيث فقدت السفينة "كيوتو 1" التى كان على متنها 6 كوريين جنوبيين فى اليوم السابق.
وذكر المسؤول أنه عقب تحطم المروحية، أنقذ طاقم زورق الدورية 3 أشخاص، وتوفى اثنان منهم بينما لا يزال شخص واحد مفقودا.
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