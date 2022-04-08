الكونجرس الأمريكى يصوت على إنهاء العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا

جدة - نرمين السيد - صوت الكونجرس الأمريكى على إنهاء العلاقات التجارية الطبيعية مع موسكو، وأقر مجلس الشيوخ بالإجماع التشريع الذى ينطبق أيضا على بيلاروسيا، والذى يمكن الرئيس جو بايدن من فرض زيادات حادة فى التعرفات على الواردات، قبل أن يصادق عليه مجلس النواب.





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