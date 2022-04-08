الدفاع البريطانية: القوات الروسية انسحبت بالكامل من شمال أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع على "تويتر" أنه سيتم نقل بعض هذه القوات الروسية على الأقل إلى شرق أوكرانيا للقتال فى دونباس. وأضافت أن أى إعادة انتشار كبير من الشمال ستستغرق أسبوعا على الأقل.
وقالت الوزارة إن القصف الروسى على المدن فى الشرق والجنوب مستمر، وإن القوات الروسية تقدمت جنوبا من مدينة إيزيوم التى لا تزال تحت سيطرتها.
قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع فى بوروديانكا الواقعة شمال غرب كييف والتى استعادها الأوكرانيون مؤخرا من الروس، "أشد فظاعة بكثير" من الوضع فى بوتشا، حيث ارتُكبت مذابح بحق مدنيين.
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