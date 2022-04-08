اليابان تدرس فرض قيود على واردات الفحم من روسيا بسبب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير كويشى هاجيودا للصحفيين إن اليابان ستهدف بمرور الوقت إلى إنهاء واردات الفحم من روسيا.

وقال “سنحتاج إلى إيجاد موردين آخرين وإلا سنواجه صعوبات فى تدبير الفحم المحلى مما قد يؤدى إلى انقطاع الكهرباء. ينبغى أن نتجنب مثل هذا الموقف”.

وستنسق اليابان تحركاتها مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بعد أن أصدر الحلفاء فى مجموعة السبع بيانا تعهدوا فيه بفرض عقوبات إضافية على روسيا ردا على عمليات القتل الجماعى المزعومة للمدنيين فى أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا يوم الخميس إن اليابان ستكشف الجمعة على أقرب تقدير عن مزيد من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا بعد التنسيق مع حلفاء مجموعة السبع بشأن المزيد من الخطوات العقابية.