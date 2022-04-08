الصحة العالمية: نحو 100 هجوم استهدف المرافق الصحية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكّدت منظمة الصحّة العالمية أنّ أكثر من مئة هجوم استهدفت الخدمات الصحية فى أوكرانيا، مطالبة بوصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة ماريوبول التى تحاصرها القوات الروسية.





وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافى إنّه "حتى اليوم تحقّقت منظمة الصحّة العالمية من 103 هجمات على الخدمات الصحية، مع 73 قتيلاً و51 جريحاً، بينهم عناصر طبية ومرضى"، معرباً عن أسفه لهذه الحصيلة "القاتمة".

و89 من هذه الهجمات المؤكّدة طالت مؤسسات صحية والبقية عربات نقل غالبيتها سيارات إسعاف.

وأعرب المدير العام عن "الغضب إزاء استمرار الهجمات على الخدمات الصحية"، مذكّراً بأنّها تشكّل "انتهاكاً للقانون الدولى الإنساني".

وكان المدير الإقليمى لأوروبا فى منظمة الصحة العالمية هانز كلوغه قال فى مؤتمر صحافى فى لفيف فى غرب أوكرانيا إنّ "منظمة الصحة العالمية تمكّنت من تسليم مستلزمات منقذة للحياة فى العديد من المناطق المتضررة، لكن صحيح أن (الوصول إلى) بعضها لا يزال صعباً للغاية".