تعيين أول قاضية سمراء بالمحكمة العليا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وجاكسون، قاضية محكمة الاستئناف البالغة من العمر 51 عاما، لديها خبرة تسع سنوات فى المحكمة الفيدرالية، وتم تأكيد تعيينها بواقع 53-47 صوتا معظمها على أسس حزبية ولكن بثلاثة أصوات جمهوريين.

وترأست التصويت نائبة الرئيس كامالا هاريس، وهى أيضا أول امرأة سوداء تصل إلى هذا المنصب الرفيع.

وستشغل جاكسون مقعدها عندما يتقاعد القاضى ستيفن براير هذا الصيف، مما يعزز الجناح الليبرالى للمحكمة التى يهيمن عليها المحافظون.

وخلال أربعة أيام من جلسات الاستماع فى مجلس الشيوخ الشهر الماضي، تحدثت جاكسون عن معاناة والديها من خلال الفصل العنصرى وقالت إن "طريقها كان أوضح" من طريقهما بعد سن قوانين الحقوق المدنية.

والتحقت بجامعة هارفارد، وعملت كمحام عام، وعملت فى مكتب محاماة خاص وتم تعيينها كعضو فى لجنة إصدار الأحكام الأمريكية.

وأخبرت أعضاء مجلس الشيوخ أنها ستطبق القانون "بدون خوف أو محاباة"، وصدت محاولات الجمهوريين لتصويرها على أنها متساهلة للغاية مع المجرمين الذين حكمت عليهم.

وستنضم جاكسون إلى ثلاث نساء أخريات هن سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان إيمى كونى باريت، مما يعنى أن أربعة من القضاة التسعة سيكونون من النساء لأول مرة فى التاريخ.