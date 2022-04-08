الرئيس الأوكرانى: روسيا تقوم بمذابح بحق المدنيين فى هذه المدينة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع فى بوروديانكا الواقعة شمال غرب كييف والتى استعادها الأوكرانيون مؤخرا من الروس، "أشد فظاعة بكثير" من الوضع فى بوتشا، حيث ارتُكبت مذابح بحق مدنيين.





هذا وقام مسعفون أوكرانيون بسحب 26 جثة من تحت أنقاض مبنيين سكنيين تعرضا للقصف فى بوروديانكا، وفق ما أعلنت النائبة العامة لأوكرانيا، والتى أشارت إلى أنها "المدينة الأكثر تعرضا للدمار فى منطقة" العاصمة. وتابعت النائبة العامة أن "من الصعب توقع العدد الإجمالى للقتلى، حيث "وحدهم السكان المدنيون تم استهدافهم، إذ ليس هناك أى موقع عسكري" فى هذه المدينة. وعلى الطرف الآخر قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحث الخميس مع مجلس الأمن الروسى ملف المفاوضات مع أوكرانيا والعملية العسكرية.

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