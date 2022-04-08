نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص مباراة ريال مدريد وتشيلسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر نادي ريال مدريد من اعرق واكبر الأندية الموجودة فى العالم ويعتبر أكبر نادى فى العالم من حيث البطولات المحلية والقارية وكأس العالم وغيرها ويعتبر نادى تشيلسى من اكبر الاندية الموجودة في إنجلترا واشهرها في العالم تلقى نادى ريال مدريد نادى تشيلسى يوم الاربعاء 4/6 نكتب لكم اهم وافضل الأحداث التى تم فى المباراة وما هو نجم المباراة والأهداف وما قال المدير الفنى لتشيلسى على فريقه بعد الخسارة القوية من ريال مدريد العريق والاشهر فى العالم.

اهداف وملخص مباراة ريال مدريد وتشيلسي

تلقى أمس بتاريخ 4/6 أبريل نادى ريال مدريد وتشيلسى فى دور نصف النهائي شهدت المباراة الكثير من المتعة والجمال والمزيد من الأهداف التى قام به نجوم ريال مدريد انتهت المباراة 3-1 لنادى ريال مدريد فى نصف نهائى دورى ابطال اوروبا بمباراة ولا اروع لنادى ريال مدريد.

سجل الاهداف ” في نصف الشوط الاول من المباراة النجم الفرنسي “كريم بنزيما” بهدفين ولا اروع برأسية ذهبية ” بهدفين فى دقيقتين فقط ثم يحاول مجددا نادى تشيلسى الانجليزى بكامل نجومة الرجوع بهدف وحيد ولا أكثر ثم فى بداية الشوط الثاني نجح النجم الفرنسى مرة اخرى بخطأ فادح من النجم العالمى ماندى حارس مرمى نادى تشيلسى الانجليزى يقدم كريم بنزيما بهاتريك ولا اروح فى مباراة الذهاب ويحصل على افضل لاعب فى المباراة بلا منازع ليضمن نادى ريال مدريد التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أوروبا وينتظر مباراة العودة .

تصريحات قوية من قبل المدير الفنى لنادى تشيلسى

اعترف توماس توخيل المدير الفنى لنادى تشيلسى الانجليزى أن فريقه يستحق الخسارة المؤكدة بسبب سوء الأداء الذي ظهر به الفريق ولم يلعب طوال المباراة ونسيان وعدم تركيز للعيبه فى المباراة مما أدى إلى الخسارة المستحقة للفريق ” ويقول فى تصريح “لقد لعبنا أسوأ شوط طوال مسيرة تدريبي ينتظر المدير الفنى لنادى تشيلسى مباراة العودة فى استاد سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء المقبل ويحتاج نادى تشيلسى بهدفين دون رد او أكثر لضمان التأهل لدورى ابطال اوروبا

ماذا قال كريم بنزيما عن النجم الفرنسى امبابى

قال النجم الفرنسي كريم بنزيما في تصريحات بعد سماعه لانضمام امبابى لنادى تشيلسى وعلق لو جاء اللاعب امبابى الفرنسى الى نادى ريال مدريد سوف يضاعف الأهداف الضعف فى وجود اللاعب الكبير والمبهر وقال انه لاعب من طراز فريد أعجب بمستواه جدا وسعيد باللعب جواره في المنتخب الفرنسي أنه لاعب سريع للغاية لا يمكن لأحد إيقافه مطلقا بسبب سرعته ومهارته العالية .