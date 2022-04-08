نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في منصة دروب doroob للأفراد والشركات 2022 والتسجيل في الدورات المجانية في المقال التالي
كيفية الاشتراك في منصة دروب doroob أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف رسميا عن تفاصيل التسجيل والاشتراك في منصة دورب للأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر منصة دروب واحدة من المنصات الإلكترونية التابعة الحكومة السعودية والتي تقوم بتقديم مجموعة من الخدمات الهامة في مجال التدريب والتوظيف، بشكل خاص الكثير من البرامج التدريبية المختلفة التي يتم تقديمها عن بعد لكي يتم الاستفادة من المنصة من خلال أكبر عدد من المستفيدين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، والتي توفر التدريب بشكلٍ مجاني من أي مكان داخل المملكة العربية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كافة التفاصيل الخاصة بكيفية الاشتراك في منصة دروب للأفراد والشركات 2022.
التسجيل في منصة دورب الأفراد والشركات 2022
تعتبر منصة دورب واحدة من المنصات التي تقدم مجموعة من الخدمات الهامة الخاصة بالأفراد والشركات في جميع المجالات في المملكة العربية السعودية، للتدريب الإلكتروني عن بُعد حيث بين صندوق تنمية الموارد البشرية هدف السعودي أن منصة دروب تهدف إلى تقديم العديد من البرامج التدريبية في الكثير من المجالات المتنوعة، حيث يمكن أن يتم الدخول إلى المسار الذي التحق به في أي وقت وفي أي مكان وتتميز منصة دروب أنها تقدم برامج تدريبية مجانية في مجالات متنوعة.
إنشاء حساب في منصة دروب 2,3 doroob
كيفية الاشتراك في منصة دروب doroob
تعتبر منصة دروب واحدة من أهم المنصات التي تنتمي إليها مجموعة من أكبر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تعد واحدة من الحلول الهامة التي توفر على المتدربين الكثير من الأمور مثل الحصول على البرامج التدريبية بشكل إلكتروني عن بعد، حيث يتم الاشتراك في منصة دروب الأفراد والشركات إلكترونيا في السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص رابط منصة دروب الإلكتروني
- يتم اختيار خدمة الأفراد ومن ثم اختيار التسجيل للدخول في دروب أو اختيار إنشاء حساب جديد.
- يتم إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة عبر الموقع بشكل صحيح.
- يتم اختيار الموافقة على الشروط والأحكام عبر الموقع
- إدخال رقم الهوية الوطنية وكافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ومن ثم اختيار أيقونة التسجيل.
- التوجه إلى الخدمات الإلكترونية الموجودة عبر الموقع ومن ثم إدخال البيانات الأساسية المطلوبة.
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