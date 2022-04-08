نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة قلي السمبوسة الرمضانية بدون ما تمتص زيت نهائي مقرمشة ولذيذة وصحية جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير عن وجبة صحية بدون زيوت ومواد مهدرجة، فالدهون دائما لها عواقب جثيمة للجسم وللقلب ولصحة الانسان عموما ، كما يوجد هناك بعض الوجبات المحببه الينا مكونها الرئيسي الزيت ومن هذه الوجبات هي السمبوسة او السمبوسك كما يقال، ولكن لا داعي للقلق فلا للزيت بعد اليوم، يمكننا عمل السمبوسة من خلال شويها والاستغناء عن قليها في الزيت تماما وجئنا اليكي بطريقة لعمل السمبوسه بطريقة صحية خاليه من الدهون .

طريقة قلي السمبوسة بدون زيت

مكونات عجينة السمبوسة المشوية:

٥ اكواب من الدقيق

ربع كوب لبن بودر

نصف كوب زيت

٢ كوب ماء دافئ

ملعقة سكر

ملعقتين خميرة

رشة ملح

مكونات حشوة السمبوسك :

كوب بازيلاء مسلوقة

كوب جزر مسلوق

ملعقتين من الزيت

نصف كيلو لحمة مفرومة

١ بصل مفرومة

ملعقة من كلا من : الزنجبيل والكركم والملح والبهارات والفلفل الاسود والكاري

بيضة واحدة لدهن الوجه حسب الرغبه

طريقة تحضير السمبوسة :

اعداد العجينة :

في وعاء للعجن قومي بوضع كلا من كوبان من الدقيق والخميرة والسكر وعليهما الماء الدافئ مع التقليب والعجن ثم اتركيه الخليط مدة ١٠ دقائق لتتخمر ، ثم بعد ذالك قومي بااضافة الزيت وباقي الدقيق واللبن البودر على خليط الخميرة ، ثم قومي بالعجن العجين مره ثانية حتى تتماسك ثم قطعي العجين الي كرات واتركيها لترتاح

تحضير الحشوة :

في وعاء قومي بااضافة الزيت ومن ثم البصل المفرومة ثم قومي بتقليبها في الزيت قليلا ثم ضعي عليها البازلاء والجزر مع التقليب قليلا ، ثم قومي بوضع اللحمة المفرومة على خليط البصل حتى يتغير لونها وتنضج ، ثم ضعي البهارات والملح والفلفل الاسود والزنجبيل والكاري وجميع التوابل اللازمة مع التقليب حتى ينضج اللحمة وتكون جاهزة الحشوة للاستخدام .

ثم قومي بفرد كرة من كرات العجين الصغيره تماما مثل شكل عجينة السمبوسة ومن ثم قومي بوضع الحشوة التي اعددناها من قبل بداخل العجين ثم قومي بقفلها جيدا حتى لا تفتح اثناء تحميرها، ثم قومي بدهن الوجه بالبيضة ، ثم ادخليها الفرن حتى تتحمر جيدا من جميع الجهات.