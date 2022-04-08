نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الحقيقة” صرف بدل غلاء المعيشة 1443 هل ستعود مرة أخرى hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بصرف ببدل غلاء المعيشة، حيث زاد البحث عنها بين المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة، وخاصة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيدي نظام المعاشات والموظفين الحكوميين، حيث يريد المئات من المواطنين والمواطنات عودة البدل، والذي كان سند كبير للكثير من المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار المستمر، وسنتابع معكم في هذا المقال آخر الأخبار عن بدل الموعد الخاص بصرفها مرة أخرى، وكافة الحقائق عنها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

بدل غلاء المعيشة

ويعتبر بدل غلاء المعيشة أحد اهم أشكال الدعم التي كان يتلقاها الآلاف من المواطنين شهريا في جميع أنحاء وطننا الغالي، حيث كانت الدولة تقدمها للمواطنين المستحقين وهذا لمساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة، والتي تنتج عن ارتفاع الأسعار في جميع الاحتياجات الأساسية والفواتير الخاصة بالمواطنين.

وتقدم الدولة العديد من أشكال الدعم لمواطنيها، وهذا ما يظهر حرص الدولة على رعايتهم رعاية كاملة بداخل المملكة، وهذا يظهر في برامج الدعم التالية:

برنامج الضمان الاجتماعي، وآخرها نظام الضمان الاجتماعي المطور.

حساب المواطن.

دعم ريف.

التأهيل الشامل.

المساعدة المقطوعة (للأشخاص الذين سجلوا فيها قبل إغلاق التقديم عليها).

كما وقد تابعنا معكم بشرى سارة لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي بخصوص المكرمة الملكية، فتابعوا معنا.

المبالغ الخاصة بالمستفيدين في البدل

وقد صدر الأمر الملكي منذ العديد من السنوات ببدأ صرف البدل للمواطنين في المملكة، وهذا للفئات التالية:

الموظفين الحكوميين من المدنيين والعسكريين.

مستفيدي الضمان الاجتماعي.

أصحاب المعاشات المشتركين بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

مكافآت الطلاب والطالبات.

حيث كانت مبالغ البدل كالتالي:

1000 ريال للموظفين الحكوميين والعسكريين.

500 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي وأصحاب المعاشات.

10% زيادة في مكافآت الطلاب والطالبات.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443

وأما بالنسبة لموعد صرف البدل هذا العام، فلم تحدد وزارة المالية أو الديوان الملكي موعد لعودتها حتى الآن، وأي أخبار تحدد الموعد الخاص بعودتها ليس لها أي أساس من الصحة.

ولكن في حالة اذا صدر أي قرار بخصوص عودتها مرة أخرى فسوف نخبركم هنا في موقع ثقفني، حيث إنه يجب دارسة عودتها من قبل الجهات المسؤولة، وبعدها يجب التصديق على ذلك من الديوان الملكي وهذا لتعود، ويمكنكم متابعة الأخبار الخاصة بذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa.