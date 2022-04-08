نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي خلال شهر رمضان وأرقام التواصل مع الديوان في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدات الملك سلمان خلال شهر رمضان، الحصول على المساعدات المالية والمعونات من الديوان الملكي السعودي، شروط وخطوات ارسال طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي، في ظل اعلان الملك سلمان عن استقبال طلبات الراغبين في الحصول على المساعدات المالية، لمساعدتهم على تخطي أعباء الحياة وتوفير احتياجاتهم اليومية الضرورية، حيث يزيد البحث من قبل المواطنين بالمملكة عن طريقة تقديم طلب الحصول على المساعدات المالية من الديوان الملكي خلال شهر رمضان 1443، في ظل تزايد المتطلبات المادية والأعباء الأسرية خلال الشهر.

مساعدات الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي هو حلقة الوصل بين الملك سلمان والمواطنون، والذين يمكنهم التواصل مباشرة من الديوان لعرض مطالبهم وشكاويهم، أيضاً الديوان هو المكتب التنفيدي لخادم الحرمين الشريفين، والمختص بتنفيذ ما يصدر عنه من أوامر ملكية ومراسيم.

تتنوع أوجه الدعم والمساعدات التي يقدمها الديوان الملكي للمواطنين، بين مساعدات مالية عينية وبين قطع الأراضي والمنازل لمن لا يمتلكون مأوى خاص بهم، فضلاً عن القيام بسداد الديون والقروض عن المتعسرين الغير قادرين على السداد.

ومن أبرز ما يقدمه الديوان الملكي للمواطنين في الوقت الحالي، هي المساعدات المالية الخاصة بشهر رمضان 1443، حيث أعلن الديوان عن فتح باب قبول طلبات الحصول على المساعدات المالية خلال شهر رمضان، من أجل تلبية احتياجات الأسر السعودية الفقيرة والمتوسطة، وذلك لمساعدتهم على شراء الإختياجات اليومية من الأطعمة ومستلزمات شهر رمضان المبارك.

خطوات تقديم طلب الحصول عىل مساعدة مالية من الديوان الملكي لشهر رمضان

يهم المواطنين التعرف على طريقة الحصول على المساعدات المالية من الديوان الملكي، وذلك بتقديم طلب الحصول على المساعدة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالديوان الملكي السعودي.

القيام بالدخول على “الخدمات الإلكترونية”.

ادخال البيانات المطلوبة في الحقول.

الضغط على أيقونة “ارسال”.

يتم تلقي رسالة الرد من الديوان خلال أيام من ارسال الطلب.

شروط التقدم للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

حدد الديوان الملكي بعضاً من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من أجل ضمان قبول طلبهم في الحصول على مساعدة مالية من الديوان، وهذه الشروط هي على النحو التالي:-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل كامل ودائم داخل المملكة.

أن يكون المتقدم من مستفيدي الدعم المادي المقدم بالمملكة.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يوفر الديوان الملكي السعودي أرقام هاتفية للتواصل معه، من أجل تلقي طلبات الحصول على مساعدات مالية، مع العلم أنه يمكن التواصل مع الديوان من داخل أو من خارج المملكة، وذلك عبر أرقام الهواتف التالية:-