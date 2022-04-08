نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم واتساب دار الإفتاء في السعودية للفتاوي الدينية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم واتساب دار الإفتاء في السعودية، حيث كشفت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، عن توفيرها لعدد من طرق التواصل معها من جانب مواطني المملكة، حيث توفر التواصل مع دار الإفتاء بواسطة أرقام الواتساب المجانية، التي من خلالها يتم التواصل مع عدد من المشايخ والعلماء المصرح لهم من جانب الرئاسة العامة للبحوث العلمية من أجل الإجابة على جميع الفتاوى الخاصة بالمواطنين والمرتبطة بالدين الإسلامي، لذا يبحث عدد كبير مم المواطنين والمقيمين في المملكة عن رقم مخصص للتواصل السريع للفتاوي الدينية، وسوف نوفر لكم في التفاصيل التالية رقم واتساب دار الإفتاء في السعودية.

الفتاوي الدينية في السعودية

المملكة العربية السعودية تسعي جاهدة من خلال الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، إلى توفير عدد من الخدمات الإلكترونية التي تخص جميع المواطنين والوافدين داخل المملكة، وذلك فيما يتعلق بتقديم الفتاوى، حيث توفر الكثير من الأرقام الهاتفية المتنوعة من أجل تسهيل الوصول إلى الرئاسة والتواصل مع عدد كبير مميز من المشايخ والعلماء، كما تسعي إلى توفير الكثير من الفروع التابعة للرئاسة من أجل التسهيل على المستفيدين للاستعلام عن كل ما يخص الفتاوى الشرعية في جميع الأمور الدينية التي يتعرض لها كل مواطن في حياته الشخصية.

رقم واتساب دار الإفتاء في السعودية

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية وفرت أرقام تواصل بواسطة الواتساب من أجل تواصل المواطنين والوافدين في المملكة، وفيما يلي تلك الأرقام:

رقم التواصل مع دار الإفتاء على الواتساب: 0114595555.

رقم تواصل المواطنين مع عضو هيئة كبار العلماء: 0504222205.

رقم الاتصال بدار الإفتاء السعودية المجاني

عملت دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية إلى توفير رقمًا مجانيًا يتم الاتصال هاتفيًا من خلاله وهو: 0114595555 وعبر الاتصال على هذا الرقم يحصل كل فرد على جميع الفتاوى الشرعية الشخصية التي يتساءل عنها المواطن ويحتاج إلى إجابة واضحة وصحيحة، ويتم الاتصال على هذا الرقم على مدار أربعة وعشرين ساعة، كما وفرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الكثير من الأرقام المجانية للتواصل السريع معها ومنها رقم بيت الفتوى الموحد وهو 8002451000.