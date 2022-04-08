نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي هذا الأسبوع ما الحقيقة؟ sbis.hrsd.govs.a في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار بخصوص خبر صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي هذا الأسبوع، حيث انتشر هذا الخبر بين المواطنين والمواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في المملكة تويتر، حيث ينتظر الآلاف من المواطنين والأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي سواء في النظام القديم أو الجديد، وسنجاوب في هذا المقال على حقيقة هذا الخبر، كما سنجاوبكم على أهم الأسئلة الشائعة بخصوص هذا الموضوع، فتابعوا معنا في موقعكم ثقفني.

الضمان الاجتماعي

وتعتبر المكرمة الملكية أحد أهم المعونات التي تقدمها الدولة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بشهر رمضان كل عام، حيث تم صرفها شهر رمضان العام الماضي بالفعل للمستفيدين، ويأمل جميع مستفيدي الضمان أن يتم صرفها لهم أيضا هذا العام، حيث إن مبلغ المكرمة الملكية هو مبلغ إضافي يصرف للمستفيدين غير راتب الضمان الأساسي.

حيث انتشرت العديد من الأخبار والشائعات بخصوص مكرمة الملك سلمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسنتابع معكم في هذا المقال كافة الأراء والتوقعات بخصوص موعد نزول المكرمة للمستفيدين، وقد تعرفنا معكم أيضا على طلب مساعدة رمضان من الديوان الملكي 1443، فتابع معنا.

خادم الحرمين يوجه بصرف مكرمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وقد تم صرف المكرمة الملكية للمستفيدين العام الماضي بشهر رمضان 1442، حيث تم صدور القرار الملكي بصرفها بيوم 8 رمضان العام الماضي، وقد تم إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين بالفعل في يوم 12 رمضان أي بعدها بحوالي 4 أيام.

مبلغ المكرمة الملكية

وكان صرف المكرمة الملكية العام الماضي كالآتي، ويتوقع في حال صرفها هذا العام أن تكون بنفس المبالغ، وهي:

1000 ريال لولي أمر الأسرة.

500 ريال لكل تابع.

أي أنه اذا كنت تملك أسرة مكونة منك ومن زوجة وطفل، وكنت من مستفيدي الضمان الاجتماعي سواء القديم أو المطور، فسوف تحصل 2000 ريال.

صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي هذا الأسبوع

وتشير العديد من التوقعات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيتم صرف المكرمة خلال هذا الأسبوع، وهذا بناء على الموعد الذي صرفت به المكرمة العام الماضي.