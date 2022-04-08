نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1443 رابط تقديم ضمان جديد sbis hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1443 الواجب توافرها للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد بعد الإعلان عنها رسمياً من جانب الوزارة، حيث هناك بعض الشروط الواجب استيفائها للحصول على دعم برنامج الضمان المطور، ولم يفرق النظام الجديد بين المرأة المتزوجة والعزباء، فكلاهن يضافن في النظام تابعين لعائل الأسرة، ولكن هناك حالة يمكن تسجيلها كعائل أسرة سيتم التعرف عليها من خلال المقال، ولكن يجب العلم أن هناك فارق بين المرأة المطلقة ولديها ابن أو أكثر وبين المتزوجة والمطلقة التي ليس لديها أبناء، وسيتم توضيح كافة الحالات المذكورة فيما يلي، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443، وشروط أو معايير الاستحقاق الواجب انطباقها على شخص وحالته المتقدم وأسرته، كما يمكنكم أيضاً التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور وفق الآلية الجديدة المعتمدة من جانب الوزارة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1443

أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وأكدت على أن المرأة المتزوجة يتم إضافتها تابع لرب الأسرة أو لزوجها وتحصل على المبلغ المقرر للتابع وفق جدول استحقاق الضمان المطور، ويجب العلم أنه يتاح للأسرة اختيار وتحديد العائل، حيث يمكن أن تكون الزوجة هي العائل، وكذلك أيضاً يمكن أن يكون أحد الأبناء، ويتم تحديد ذلك عند تقديم الطلب في منصة الدعم.

وقد أوضحت الوزارة أيضاً أن شروط الضمان الاجتماعي الجديد هي شروط عامة تنطبق على كافة المتقدمين والمتقدمات، فلا فرق بين الرجل أو المرأة، ولا فرق أيضاً بين المتزوجة أو المطلقة أو غيرهم، ومن ترغب في الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي الجديدة التي تنطبق على جميع الراغبين والراغبات في الانضمام للبرنامج، يمكن ذلك من خلال النقاط التالية:

أن تقيم إقامة دائمة في المملكة على مدار عام سابق على تاريخ تقديم الطلب. أن تكون سعودية الجنسية يستثنى من شرط الجنسية الفئات التالية (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لديهم أبناء سعوديين – أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام). أن يقل دخل الأسرة الشهري المحتسب عن الحد الأدنى للضمان الاجتماعي المطور وهو (1100 ريال لعائل الأسرة + 550 ريال لكل تابع). استيفاء متطلبات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بالصحة والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل من خلال متابعة منصات التوظيف المعتمدة للبحث عن فرصة عمل مناسبة، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”. انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة، وألا يكون مالكاً لأصول أو ثروات أو ممتلكات عالية القيمة. عدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

وأوجب البرنامج على المتزوجة التي يتم تسجيلها تابع لعائل الأسرة ويتعدى عمرها سن الثمانية عشر عام، أن تقوم بتسجيل حساب جديد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية للقبول والموافقة على الارتباط كونها تابع لزوجها، إلى جانب إكمال البيانات المطلوبة، وهذه الخطوة هامة لاكتمال إضافتها كتابع في الملف الموحد للعائل للحصول على المعاش، ومن خلال النقاط يمكن التعرف على شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة وغيرها بشكل عام.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

نود بداية توضيح أن نظام الضمان الاجتماعي المطور تم وضع معايير استحقاق جديدة له تختلف عن الموجودة بالنظام السابق، حيث كان في البرنامج القديم يعتمد على السن والحالة الاجتماعية وغيرهم من الأمور التي لم تعد موجودة في النظام المطور بعد إجراء بعض التعديلات عليه، فبعد تطوير البرنامج أصبح ينظر فقط للحالة المادية للأسرة أو الفرد المستقل لتحقيق الهدف الذي أطلق من أجله وهو توفير حياة لائقة بكافة الفئات المجتمعية الأشد حاجة للمال من خلال تقديم دعم مالي يتم تحويله للحساب البنكي مباشرةً.

ويتاح التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور عن طريق تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي الجديدة أمام جميع المواطنين ممن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق ومن لم ينطبق عليهم أيضاً، ثم يتم دراسة الحالة المتقدمة من قبل الجهة المختصة والتحقق من البيانات المدخلة ومدى تطابقها مع الجهات ذات العلاقة، حيث يبدأ المتقدم بإنشاء مستخدم جديد على المنصة أولاً، ومن خلاله يمكن التقديم على الضمان المطور 1443.

كما يمكن من خلال منصة الضمان الاجتماعي الجديد أيضاً الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان أو الإطلاع على حالة الطلب من أيقونة الطلبات أو الإطلاع على الدفعات المالية لمن تم صدور قرار الأهلية النهائي لهم من جانب الجهة المختصة، فمن ترغب في الحصول على رابط التقديم على الضمان المطور 1443 الرسمي، يمكنها ذلك من خلال التالي:

رابط منصة الدعم لتسجيل ضمان اجتماعي جديد (sbis.hrsd.gov.sa).

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443؟

يعتبر سؤال كيف أسجل قي الضمان الجديد المطور من أكثر الأسئلة التي وردتنا منذ انطلاق برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بعد تطويره، حيث يرغب الجميع في معرفة خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بعد إجراء التحديثات والتطويرات على شروطه ومعايير استحقاقه، لذلك قمنا بإيضاح مراحل التسجيل في الضمان الاجتماعي بالنقاط التالية:

تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية باتباع رابط المنصة الرسمي المرفق. أنقر على تسجيل جديد بالصفحة الرئيسية. إدخال البيانات التالية (الهوية – تاريخ الميلاد – الجوال – إنشاء كلمة المرور). التأشير في مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم “تسجيل”. كتابة رمز التوثيق المرسل على جوالك لتوثيقه وربطه بالحساب. إدخال الهوية وكلمة المرور، ثم تسجيل الدخول. الذهاب إلى الملف الموحد لتعبئة المعلومات التالية (البيانات الشخصية والسكن والدخل والتابعين والتعليم والعمالة والتراخيص والممتلكات)، ثم تأكيد المعلومات. تكوين منزل باختيار نوع الوحدة السكنية (مستأجر – مملوك) وإدخال البيانات المطلوبة. اختيار “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”، ثم الضغط على تقديم. اختيار المنازل التي ترغب في شمولها بالطلب المقدم. إسناد التابعين لديك في المنزل المناسب.

وفي حال تعدد الأسر للعائل، فيمكن إنشاء أكثر من منزل وإضافة كل تابع في المنزل الذي ينتمي إليه، وبعد ذلك يتم الإطلاع على الإقرار والموافقة عليه بالتأشير في المربع، ثم الضغط على زر “تقديم”، ومن ترغب في الإطلاع على طريقة التقديم في البرنامج لمن ينطبق عليها شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1443، يمكنها ذلك من خلال متابعة الفيديو التالي:

وبعد عرض شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديدة بالمقال، وطريقة التسجيل في البرنامج، يمكنكم الآن التعرف على طريقة حساب الضمان، والحصول على رقم الضمان الموحد للتواصل مع الدعم الفني، ومعرفة الحد الأعلى للضمان المقرر الحصول حال صدور قرار الأهلية والاستحقاق بشكل نهائي، إلى جانب معرفة موعد نزول الضمان الاجتماعي الدفعة الثانية لمن صدرت لهم نتائج الأهلية والاستحقاق من خلال ثقفني.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

ينبغي على كل متقدم التأكد من انطباق شروط التقديم على الضمان قبل البدء في تعبئة الملف الموحد حتى لا يتم استبعاده ورفضه، حيث أكدت الوزارة على أنه في حال كانت حالة الطلب “غير مؤهل”، فلن يتم إعادة التقييم مرة أخرى لمطابقة ضوابط الأهلية مستقبلاً، فعند الرغبة في التقديم يجب النقر على زر إعادة التقديم بعد تصحيح وتفادي كافة أسباب عدم الأهلية الموضحة للمتقدم بملفه عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

وقد أكد الضمان الاجتماعي المطور على إعطاء المستفيدين الحاليين وفق النظام القديم للضمان مهلة ستة أشهر للتسجيل في المنصة الجديدة، وقد بدأت المدة المحددة منذ نفاذ البرنامج بمنتصف نوفمبر من العام الماضي، وأكدت الوزارة على أنهم لن يسقطوا من المنصة الحالية حتى بعد انتهاء التسجيل في منصة الدعم الجديدة، فخلال فترة دراسة الطلب لن ينقطع المعاش عن المتقدمين.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بمتابعة عملية التسجيل وانتقالهم، ومن ثم التواصل مع من لم يستطع التسجيل في الضمان الاجتماعي أو تعذر تسجيله بالبرنامج، وأكدت الوزارة على أنه لن يتم نقلهم بشكل تلقائي إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث تختلف البيانات المطلوبة في الملف الموحد للضمان الاجتماعي الجديد عن سابقه.

لذلك يتوجب على المستفيدين الحاليين القيام بإنشاء حساب جديد على منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور والتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، وسيتم دراسة استحقاقهم وفق الآلية المطورة الجديدة، وليس بالضرورة أن يصدر في شأنهم قرار القبول، فمن الممكن أن يصدر لهم قرار الرفض بعد الدراسة لتوافر أي سبب من أسباب عدم التأهل، ويمكنكم الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة وغيرها من خلال المقال.