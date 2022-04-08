جدة - نرمين السيد - وأضاف بوليانسكى فى تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نعم، بالطبع، هذه ضربة للنظام الدولى متعدد الأطراف"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن استبعاد روسيا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإلا سيكون ذلك سيناريو كارثيا".
وأضاف: "قرار تعليق عضوية روسيا فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيضر بهما.. اتضح الآن أن صوتنا فى مجلس حقوق الإنسان لن يكون واضحا، وهذا لا يعنى أننا نوقف أنشطتنا فى مجال حماية حقوق الإنسان وخفض أى معايير فى هذا الصدد، ولكن هذا يعنى أن البلدان النامية فى مجلس حقوق الإنسان ستبقى دون دعمنا".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت خلال جلسة خاصة بشأن أوكرانيا الخميس قرارا غربيا بتعليق عضوية روسيا فى مجلس حقوق الإنسان، حيث صوت 93 لصالح القرار، فيما عارضه 24 وفدا، وامتنع 58 عن التصويت، إذ أنه لاعتماد الوثيقة كان مطلوبا ثلثا أصوات المشاركين فى التصويت، ولم يؤخذ الامتناع عن التصويت فى الاعتبار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: تعليق عضوية روسيا فى مجلس حقوق الإنسان يمثل ضربة قوية للأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.