الاتحاد الأوروبى يحظر استيراد الفحم الروسى

وأعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد فى أن "الحزمة الخامسة والكبيرة للغاية تنص على حظر صادرات إلى روسيا بقيمة تصل إلى 10 مليارات يورو تشمل المنتجات التكنولوجية، وتجميد أصول العديد من البنوك الروسية".
وأشارت إلى أن "هذه المرة الأولى التى يفرض فيها الاتحاد عقوبات على قطاع الطاقة الروسى الذى تعتمد عليه بعض دول التكتل بشدة".
ويستورد الاتحاد الأوروبى 45% من الفحم من روسيا بقيمة 4 مليارات يورو سنويا، وسيدخل هذا الحظر حيز التنفيذ فى أغسطس المقبل، بعد 120 يوما من صدور قرار الحظر.
وأوضح البيان أنه "تم توسيع قائمة المنتجات الروسية المحظور استيرادها إلى الاتحاد الأوروبى لتشمل مواد أولية ومواد مهمة بقيمة تقدر بنحو 5.5 مليار يورو سنويا لوقف التمويل العسكرى فى روسيا"، كما تحظر العقوبات على شركات النقل البرى الروسية والبيلاروسية العمل فى الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن روسيا حسب اعتقادها "ستعانى من انحدار مديد نحو العزلة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية"، فيما تؤكد الحكومة الروسية والخبراء أن العقوبات لن تزيد الاقتصاد الروسى إلا قوة واعتمادا أوسع على الطاقات الذاتية.
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