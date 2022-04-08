بايدن: روسيا ترتكب جرائم حرب.. وليس لها مكان فى مجلس حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، إن القوات الروسية ترتكب "جرائم حرب" وإنه "ليس لروسيا مكان في مجلس حقوق الإنسان". وأوضح أن الولايات المتحدة ستواصل مع شركائها الضغط الاقتصادي على روسيا وعزلها دوليا

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