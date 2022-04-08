نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج الأهلية برنامج حساب المواطن لصرف الدفعة 53 في شهر رمضان وموعد الإستلام ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الأهلية برنامج حساب المواطن، صرف الدفعة الجديدة وايداع الأموال في الحسابات البنكية للمستفيدين خلال شهر رمضان الجاري، حيث يبحث مستفيدي برنامج حساب المواطن عن موعد ايداع الدفعة الجديدة، من أجل القيام بتيسير أمور حياتهم الضرورية خلال شهر رمضان، بعد أن أعلن البرنامج عن صدور نتائج الأهلية بالفعل والبدء في ايداع الدفعات، حيث يُعتبر برنامج حساب المواطن، من أهم برامج الدعم المادي التي تقدمها الحكومة لمواطنيها من أصحاب الدخول المحدودة كالأسر الفقيرة والمتوسطة، ويتم صرفه شهرياً في العاشر من كل شهر ميلادي.

موعد فتح التسجيل الجديد ببرنامج حساب المواطن

يزيد البحث من قبل المواطنين الراغبين في التسجيل ببرنامج حساب المواطن، للحصول على الدعم المادي الشهري من البرنامج، عن موعد فتح التسجيل الجديد بالبرنامج، خاصةً ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية والإستحقاق، ومن جانبه أعلن برنامج حساب المواطن عن تعليق التسجيل الجديد بالبرنامج وفقاً لتعديلات وضوابط الدعم، حيث كان التسجيل متاح بالبرنامج منذ انطلاقه في ديسمبر 2017 وحتى مارس 2020، لمن انطبقت عليهم شروط الأهلية والدعم، علماً بأنه تم ايقاف التسجيل الجديد منذ ذلك التاريخ، ويستثنى من ذلك اضافة تابعين جدد إلى المستفيدين الحاليين.

الإستعلام عن استحقاق الدعم في حساب المواطن

يمكن الإستعلام عن نتائج الأهلية والإستحقاق في برنامج حساب المواطن، من خلال حاسبة البرنامج التقديرية، والتي يتيحها البرنامج من خلال الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، والقيام بملئ الحقول المطلوبة، لتظهر لك على الفور النتيجة والخاصة بإستحقاق الدعم في برنامج حساب المواطن من عدمه.

موعد صدور دفعة شهر رمضان بحساب المواطن

بعد التأكد من استحقاق الدعم في برنامج حساب المواطن وظهور نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة 53 لشهر رمضان الجاري، يهم المواطنين التعرف على نتائج الأهلية في البرنامج، وأسماء المقبولين الذين يشملهم الدعم، وهي النتائج التي تهم ملايين السعوديين المشمولين والمستفيدين من دعم حساب المواطن، حيث تعدى عدد المستفيدين المسجلين بالبرنامج 21 مليون مواطن سعودي.

وفيما يخص موعد صدور الدفعة 53 من برنامج حساب المواطن الخاصة بشهر رمضان الجاري، فمن المقرر أن تكون في العاشر من شهر أبريل الجاري، والذي سيوافق يوم الأحد 9 رمضان.