نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الضمان المطور 1443 رابط التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي الجديد sbis hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط تقديم الضمان المطور 1443 عن طريق النت إلكترونياً عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية المختصة باستقبال طلبات التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور المعلن عن تفعيله من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي، حيث أنشأت الوزارة منصة خاصة لاستقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لمن يتوفر به شروط الاستحقاق والأهلية، ومن جانبها أكدت على أن النظام المطور للضمان الاجتماعي أصبح يشتمل على فئات أكثر من البرنامج السابق، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط منصة الضمان الاجتماعي الجديد للتسجيل واستعلام نتائج الأهلية والاستحقاق، بالإضافة إلى توضيح طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443.

تقديم الضمان المطور 1443

أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر للعام الميلادي الماضي، وذلك بعد تطوير البرنامج واستحداث عدد من الشروط والمعايير التي تختلف اختلافاً كبيراً عن الضمان الاجتماعي القديم، فلم يعد ينظر إلى سن المتقدم ولا إلى حالته الاجتماعية ولا جنسه سواء كان رجلاً أو امرأة كسبب رئيسي في الحصول على المعاش.

ولكن يعتمد بشكل أساسي على الحالة الاقتصادية أو المادية للمتقدم مقارنةً بعدد أفراد أسرته، حيث يتم احتساب الدخل الشهري وفق معايير حساب الضمان الاجتماعي المطور وطريقته الجديدة، ومن ثم يتم مقارنة مجموع إجمالي الدخل الشهري المحتسب بالحد المانع للضمان الاجتماعي المعلن عنه من جانب الوزارة، وقد تم نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة المختصة باستقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

إلى جانب متابعة حالة الطلب المقدم في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443، كما يمكن من خلال موقع الضمان الجديد إصدار مشهد من الضمان الاجتماعي لتقديمه للجهة الحكومية الطالبة له، وقد أكدت الوزارة على أن كافة الطلبات التي تتعلق ببرنامج دعم الضمان الاجتماعي يجب تقديمها عن طريق منصة الدعم والإعانات الاجتماعية فقط،

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

بعد إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشروط الجديدة، فقد أصبح بإمكان فئات جديدة الالتحاق ببرنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد وفرت الوزارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو منصة الضمان الاجتماعي المطور لاستقبال طلبات التقديم على ضمان اجتماعي جديد لمن لم يتجاوز الحد المانع للضمان وفق الطريقة الموضحة بالتالي:

تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي الجديدة (sbis.hrsd.gov.sa). الضغط على تسجيل جديد لإنشاء حساب مستخدم جديد في المنصة. تعبئة رقم الهوية الوطنية وتاريخ ميلاد المتقدم بالهجري، ورقم الجوال، وكلمة المرور. الإقرار بالموافقة على الشروط والأحكام، ثم تسجيل. إدخال كلمة المرور المؤقتة المرسلة من النظام في رسالة sms على الجوال المسجل، ثم توثيق. تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور. تعبئة بيانات الملف الموحد (المعلومات الشخصية – السكن – الدخل – التعليم – الترخيص – الممتلكات – التابعين)، ثم تأكيد المعلومات. تعبئة بيانات المسكن أو تكوين المنزل بشكل دقيق سواء منزل مملوك أو مستأجر. اختيار البرنامج المتقدم عليه وهو “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”، ثم تقديم.

وفي صفحة المعلومات الشخصية ستجد في أسفلها ثلاث أسئلة يجب الإجابة عليهم بشكل كامل، حيث يُسأل المتقدم عن الحالة الاجتماعية ومن مستفيدي الضمان أو من ذوي الإعاقة أم لا، وبعد ذلك يُطلب تعبئة رقم الحساب المصرفي الآيبان، ويجب تعبئة هذه الخانة لأنه من المقرر في حال القبول في الضمان الاجتماعي أن يتم نزول الضمان في هذا الحساب بشكل تلقائي.

وسيتم مراجعة الطلب المقدم للحصول على معاش الضمان ضمن برنامج الضمان الاجتماعي المطور من قبل المختصين لمعرفة أهلية الاستحقاق، ومن يرغب في الإطلاع على طريقة تقديم الضمان المطور 1443 عبر منصة الضمان الإلكترونية، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

في ظل زيادة البحث عن أفضل طريقة للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية للالتحاق ببرنامج الضمان المطور أو الطريقة الصحيحة لتسجيل ضمان اجتماعي جديد لمواطن مستحق وفق الشروط الجديدة، فقد قمنا بتوفير كافة الخطوات الصحيحة لتعبئة ملف الضمان الموحد، وفي حال وجود حساب على المنصة الإلكترونية، فيم تسجيل الدخول مباشرةً دون تسجيل جديد أو إنشاء حساب جديد.

ويجب الحرص على الضغط على خيار “حفظ والتالي” بعد الانتهاء من تعبئة كل خانة من خانات الملف الموحد البالغ عددهم تسع خانات، حتى يتم حفظ المعلومات المسجلة من جانبك، كما يجب الالتزام بشروط تعيين كلمة المرور، ومن يرغب في معرفة موعد نزول أول دفعة للضمان الاجتماعي للمتقدمين الجدد، أو الحصول على رابط إصدار مشهد الضمان الاجتماعي للجامعات، يمكنه ذلك الآن.

كما يجب العلم أنه بعد تسجيل الدخول إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور ستجد تنبيهاً من النظام بأن البيانات المعروضة قد تم توفيرها من قبل الجهات المعنية والمختصة، ويجب على المتقدم تعبئة البيانات والمعلومات الناقصة، وإدخال بيانات الدخل الخاصة به، وسيتم التحقق من مصادر الدخل لاحقاً من قبل الوزارة، ويمكن التعرف على طريقة تقديم الضمان المطور من خلال النقاط والفيديو المرفق أعلاه.

كيفية تسجيل الدخل في الضمان الاجتماعي المطور

يجب على المتقدم عند التقديم على الضمان الاجتماعي المطور أن يستكمل بيانات الدخل التي تعتبر أنها هي “المبالغ النقدية التي تم الحصول عليها من قبل المواطن المستقل أو أفراد الأسرة خلال العام الذي يسبق تقديم طلب المعاش الضماني من رواتب أو عوائد تجارية أو غيرها”.

وفي هذا الصدد أوضحت الوزارة أنه يجب إكمال كافة البيانات التي تتعلق بالدخل الشهري للمتقدم وكافة أفراد أسرته، حيث يتم تعبئة دخل العائل والزوجة والابن والابنة في حال وجد، وهذا يعني أن يتم إدخال إجمالي الدخل الشهري المكتسب لكافة أفراد الأسرة عند تعبئة الملف وفق طريقة التسجيل الموضحة، وسيتم اعتماد نصف الراتب أو الدخل الشهري فقط من جانب الوزارة.

ويجب العلم أن رسالة تم التسجيل بنجاح تعني إنشاء مستخدم جديد فقط يمكن من خلاله تقديم الضمان المطور ولا تعني اكتمال التسجيل، وعلى كل تابع تجاوز عمره الثمانية عشر عاماً أن يقوم بالتقديم بعد تسجيل رب الأسرة أو ولي الأمر، ومن ثم قبول الإضافة من جانبه لاكتمال التسجيل، كما يجب انتظار رقم التحقق حتى وإن انتهى الوقت المحدد، فلا تطلب رمز جديد وانتظر حتى وصوله برسالة نصية، ثم أدخل الرمز حتى بعد انتهاء الوقت، وسيتم قبوله من قبل النظام.

أنواع الدخل في الضمان الاجتماعي الجديد

أوضحت الوزارة أنواع الدخل الواجب الكشف عنها عند التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، حيث تتمثل في الدخل الشهري للمستفيد وهي الأجور المالية والعينية وتشتمل على الأجور الإضافية والبدلات والمكافآت، والدعم الحكومي أي المساعدات المالية أو العينية من البرامج الحكومية، والمشاريع الخاصة وهي المشاريع داخل المنشآت التجارية والصناعية والزراعية والخدمية.

والأعمال الحرة وهي الأعمال التي ليس لها مكان ثابت مثل الباعة المتجولين وسيارات الأجرة، والعقارات والأصول وهو الدخل من إيجارات الممتلكات العقارية من مبان وأراضي غير زراعية، والحوالات الدائمة وهي المساعدات من الأفراد والأقارب والنفقة الشرعية وسجل الزكاة.

ويجب العلم أن الوزارة تقوم باحتساب نسبة خمسون بالمائة من الدخل المكتسب فقط، حيث تعتمد نصف الراتب الشهري أو العائد من نشاط تجاري فقط، ففي حال حصول المتقدم على راتب شهري من قطاع خاص أو قطاع عام يبلغ 4000 ريال، فهنا يتم احتساب 2000 ريال فقط، أما الدخل الشهري الغير مكتسب، فيتم احتسابه بشكل كامل دون خصم أي نسبة، ولا يتم احتساب إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والمبالغ المقدمة لمستفيدي البرامج المساندة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقة

هل ينظر برنامج الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المطلقة أو الأرملة التي لديها ابن أو أكثر كالمرأة المطلقة التي ليس لديها أبناء؟ هنا يجب العلم أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد فرق عند احتساب الاستحقاق كأسرة مستقلة أو تابع لعائل الأسرة بين المطلقة التي لديها ابن أو أكثر والتي ليس لديها أبناء، فإحداهما تحتسب أسرة مستقلة والأخرى تحتسب تابع لرب الأسرة.

حيث أوضح الضمان الاجتماعي الجديد أن المطلقة التي لديها ابن أو أكثر يعتبرها النظام “أسرة مستقلة” حتى وإن كانت تقيم في مسكن والدها أو غيره، ولا يشترط استقلالها في المسكن حتى تحتسب أسرة مستقلة، فعند التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1443، يجب عليها أن تقوم بإضافة التابعين المقيمين معها في المسكن من خلال تعبئة الملف الموحد “بيانات التابعين”.

كما يجب عليها الإفصاح عن الدخل الشهري لها ولتابعيها في حال وجد، وفي حال كانت تحصل على نفقة أبوية من الوالد لأبنائها فيجب عليها أيضاً الإفصاح عنه، وهنا يتم احتساب الدخل الشهري ضمن المساعدات المنتظمة، حيث يمكنها اختيار نوع الدعم أثناء تعبئة الملف الموحد “مساعدة منتظمة”، وسيتم دراسة الأهلية والاستحقاق لها ولتابعيها لمعرفة هل تنطبق عليها معايير الاستحقاق أم لا.

أما المطلقة التي ليس لديها أبناء فينظر لها نظام الضمان الاجتماعي المطور على أنها تابع لولي الأمر أو لعائل الأسرة التي تقيم معه، وتقوم الجهة المختصة بدراسة استحقاقها ضمن الأسرة التي تعيش معها وفق معايير الاستحقاق لمعرفة هل تستحق الحصول على الدعم من عدمه فور إعلان نتائج الأهلية والقبول، ويتاح تقديم الضمان المطور لها كفرد مستقل عند اثبات استقلالية السكن بعقد إيجار نشط على منصة إيجار.