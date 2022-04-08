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عمر شويل - جدة الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري في السعودية housing.gov.sa، طلب مدفوعات صندوق التنمية العقارية هو أحد الخدمات الإلكترونية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، فهذه منظمة ضخمة تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية والمالية، ومن أهم الخدمات المقدمة لصندوق التنمية العقارية خدمة التسجيل لدى صندوق التنمية العقارية وخدمة تحديث البيانات اللازمة من موقع صندوق التنمية.

الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري

سمح صندوق التنمية العقارية للمواطنين والمقيمين بالتعرف على الصندوق العقاري برقم التعريف عن طريق القيام بما يلي:

ادخل موقع صندوق التنمية العقارية مباشرة “من هنا“.

حدد زر الخدمة الإلكترونية.

انقر فوق رمز خدمات المواطن، ثم املأ حقل معرفة الدور.

أدخل “رقم الهوية” وانقر على زر “بحث”.

يتم عرض معلومات وبيانات عن المستفيدين من صندوق التنمية العقارية.

التسجيل في صندوق التنمية العقاري

إذا كنت ترغب في التسجيل في صندوق التنمية العقارية، فسوف تحتاج إلى تقديم المستندات المطلوبة والهوية الوطنية، وكذلك شهادة الملكية ونسخة منها.

ستحتاج أيضًا إلى تقديم جميع البيانات المقدمة في النموذج للحصول على العقار، تحتاج إلى إدخال قرض عقاري من الصندوق السعودي للتنمية.

رقم صندوق التنمية العقاري بالمملكة

يمكن للمواطنين الذين يستخدمون خدمات الصندوق الحصول على العديد من الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية.

يعود ذلك إلى حقيقة أن البنك العقاري “199088” يستخدم رقمًا واحدًا لتقديم خدمات الهاتف.

كما هو الحال مع العديد من الخدمات الأخرى، اطلب واكتشف كيفية التسجيل بشكل صحيح في صندوق التنمية العقارية.

انتهينا من إيضاح خدمة طلب الدفع لصندوق التنمية العقارية السعودي، والخدمات المقدمة عبر موقعه الرسمي، وطريقة طلب الدفع لصندوق التنمية العقارية السعودي، ورقم هاتف للتسجيل في صندوق التنمية العقارية والتواصل المباشر مع بنك واحد.