الاستعلام عن مخالفة بلدية وإيصال المخالفة بوزارة الشؤون البلدية والقروية

الاستعلام عن مخالفة بلدية، فمن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بأمانة المنطقة داخل المملكة العربية السعودية يمكن أن يتم الاستعلام عن المخالفات الخاصة بالبلدية، حيث هناك بعض المواطنين الذين قد ارتكبوا المخالفة داخل الإطار الداخلي لكل منطقة تقع تحت إدارة كل منطقة من هذه المناطق، ويستفيد المستعلم عن المخالفة بالحصول على جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمخالفة بطريقة إلكترونية سريعة، إضافة إلى ذلك الحصول على رقم سداد حتي يستطيع دفع الغرامة المقررة للشخص على ارتكاب هذه المخالفة، ويتم الاستعلام عن جميع المخالفات بشكل إلكتروني من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي سنوضحها لكم، وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن مخالفة بلدية.

الاستعلام عن مخالفة بلدية

يتوفر لكل مواطن أن يستعلم إلكترونيا عن مخالفات البلدية التي تقع عليه من خلال خطوات إلكترونية تتم من خلال التوضيح التالي:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بكل أمانة داخل المملكة.

النقر على تبويب خدمات الموقع الإلكترونية.

من الخدمات الموضحة يجب أن يتم اختيار خدمة (الاستعلام عن مخالفة بلدية).

يجب إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان الخاص بذلك.

النقر على استعلام.

تعرض المنصة المخالفة المسجلة على الشخص من حيث نوع المخالفة وتاريخ تقييد المخالفة والغرامة الموقعة علي صاحب المخالفة وطرق سدادها من خلال منصة الأمانة بشكل إلكتروني وغيرها من البيانات التي يتم توضيحها من جانب منصة كل أمانة.

استعلام مخالفات البلدية بمدينة الرياض

أمانة منطقة الرياض من خلال تعاونها مع منصة بلدي توفر عدد من الخدمات الإلكترونية التي يبحث عدد كبير من المواطنين والمقيمين في مدينة الرياض، سواء كان الاستعلام من الأفراد أو أصحاب الأعمال، كما تضم المنصة الكثير من الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية ومن بين هذه الخدمات خدمة إصدار إيصال المخالفة، ويتم الاستعلام عن إيصال المخالفة بهذه الخطوات: