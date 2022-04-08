التسجيل في الهيئة العامة للعقار 1443 وطرق التواصل معها

التسجيل في الهيئة العامة للعقار 1443؛ نوضح لكم من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني كيفية تسجيل العقار في الهيئة العامة في المملكة السعودية حيث أنها من الهيئات الهامة التي تخدم القطاع العقاري داخل المملكة السعودية لذلك يبحث عنها المواطنين في المملكة السعودية لتسجيل العقارات الخاصة بهم في هيئة للعقار ويتم التسجيل عن طريق بعض الخطوات سنذكرها لكم فيما يلي.

طريقة التسجيل في الهيئة العامة للعقار 1443

يمكن تسجيل العقارات في الهيئة العامة للعَقار عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الرابط الرسمي لهيئة العقار. الضغط على خدمات عقاري. النقر على تسجيل. ثم تدوين بيانات النفاذ الوطني الموحد ثم النقر على دخول. كتابة الاسم وكلمة المرور ثم دخول. سيتم إرسال رسالة لرقم الجوال لتأكيد البيانات. النقر بالموافقة على شروط الخدمة. سيتم الدخول إلى الموقع. قد بتدوين كافة بياناتك مثل الاسم واسم العائلة والعنوان الوطني ورمز البريد وغيرها. كتابة بيانات المؤسسة العقارية. سيتم إرسال رسالة إلى الجوال تحتوي على كلمة المرور قم بتدوينها في موضعها. هكذا يتم التسجيل في هيئة العَقار العامة.

طريقة تسجيل دخول الهيئة العامة للعقار

يتم تسجيل دخول هيئة العقار عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الإلكتروني الرسمي لموقع هيئة العقار. النقر على خدمات عقاري. تدوين اسم المستخدم في موضعه وكلمة المرور. النقر على دخول. هكذا يتم تسجيل الدخول إلى الهيئة العَامة.

طرق التواصل مع الهَيئة العَامة للعقار

من الممكن التواصل مع الهيئة العامة لعقارات الدولة

في السعودية من خلال العديد من الطرق هي:

يمكن زيارة مقر الهيئة في موقعها الكائن بطريق العليا العام بحي الياسمين 13325 في مواعيد العمل الخاص بها من يوم الأحد إلى الخميس الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً.

ويمكن الاتصال على رقم الهيئة 8003030099.

أو عن طريق الفاكس 966118291999+.

أو التواصل عن طريق الصفحة الرسمية للهيئة على تويتر.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في الهيئة العامة للعَقار 1443 وكذلك كيفية تسجيل دخول الهيئة، كما وضحنا طرق التواصل مع الهيئة.