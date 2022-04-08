نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن نتائج القبول الموازي الوجبة الأولى pdf بالرقم الإمتحاني والإسم 2022 وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل نتائج القبول الموازي 2022 بالعراق، استمارة تقديم القبول الموازي بالجامعات العراقية ونتائج القبول العام المباشر للعام الدراسي 2021-222، ليقوم الطلاب بالكشف عن نتائجهم بواسطة الإسم والرقم الإمتحاني من خلال كشوف أسماء pdf، تحميل النتائج الخاصة بالجامعات العراقية والمعاهد، لجميع الفروع التطبيقي والإحيائي والأدبي، من خلال موقع البوابة الإلكترونية للقبول المركزي 2022، لتظهر النتائج الخاصة بمعدلات القبول والتخصص والكلية المقيد بها، بعد انتهاء وزارة التعليم العراقية من اعداد النتائج وكشوف الطلاب، والخاصة بالقبول المركزي بالجامعات العراقية للعام الدراسي 2021-2022.

تحميل نتائج القبول المركزي بجميع المحافظات العراقية أربيل وكركوك والرصافة والديوانية والكرخ وميسان وواسط وصلاح الدين وكربلاء، الحدود الدنيا للقبول الجامعي لهذه السنة الدراسية وقوائم الطلبة المقبولين في القبول الموازي المباشر الدور الثاني والثالث، روابط تحميل النتائج بالرقم الإمتحاني في القبول المركزي 2022، والحدود الدنيا للقبول بكليات الطب بمختلف المحافظات العراقية، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

الحدود الدنيا للقبول الموازي بكليات الطب 2022

طب بغداد : 99

طب الكندي : 98.8

طب المستنصرية : 98.50

طب النهرين : 98.67

طب البصرة : ٩٩.٥

طب الزهراء : 97.93

طب الموصل : 98.33

طب الكوفة : 98.33

طب تكريت : 98.17

طب القادسية : 98.33

طب الانبار : 98.17

طب العراقية : 98.33

طب بابل : 98.67

طب حمورابي : 98.33

طب ديالى : 98.50

طب كربلاء : 98.35

طب ذي قار : 98.67

طب كركوك : 98.50

طب واسط : 98.64

طب ميسان : 98.17 طب المثنى : 98.17

طب الفلوجة : 98.22

طب نينوى : 98.00

نتائج القبول الموازي بالجامعات 2022

اعلان نتائج القبول الموازي للطلاب بالسنة الدراسية 2021-2022، من وزارة التعليم العالي ونتائج قبول الطلاب في التعليم الحكومي الخاص الموازي، حيث أوضحت النتائج الخاصة ببوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول 22 ألف و6 طلبة، من بين 18573 طالب في السنة الدراسية 2021-2022، و3453 طالب في السنة الدراسية 2019-2020، فيما بلغ عدد الطلاب المقبولين في المجموعة الطبية 3911 طالب.

ويجب على الطلاب المقبولين المسارعة في الإنتهاء من اجراءات التسجيل وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي، وذلك تمهيداً لبدء الدراسة في 27 كانون الجاري، إذ قد تنافس في قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الموازي 28 ألف و398 طالبة وطالبة من خريجي دفعات من 2019 حتى 2021، والذين انطبقت عليهم ضوابط التقديم والتي هي أن لا يقل معدل الطالب عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول فيما يخص كليات المجموعة الطبية، وأربع درجات ونصف عن الحد الأدني لكليات المجموعة الهندسية، وخمس درجات عن الحد الأدنى لكليات العلوم، و6 درجات عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطري وباقي التخصصات.

نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

ننشر الخطوات الخاصة بالإستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية، من خلال رابط وزارة التربية والتعليم العراقية حيث يقوم الطالب بالدخول على الرابط واتباع الخطوات الموضحة.