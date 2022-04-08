نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رخصة بلدية بالسعودية وإصدار رخصة جديدة في المقال التالي
الاستعلام عن رخصة بلدية، حيث تعد رخصة البلدية الصحية من الرخص المعتمدة من جانب وزارة الشؤون البلدية في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، وقد تم توفير هذه الخدمة من جانب الوزارة لكافة العاملين بالمهن التي تعد مرتبطة بالعمل الصحي في أي من المدن السعودية، ولرخصة البلدية الصحية أهمية كبيرة تمكن العاملين من ممارسة مهامهم المتنوعة بكل سهولة، ويحصل الأفراد الغير حاملين لرخصة البلدية على مخالفات وعقوبات في حال عدم توافرها، ويتم إصدار رخصة البلدية من خلال رسوم مالية نظير فترة الرخصة التي يتم إصدارها، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن رخصة بلدية.
الاستعلام عن رخصة بلدية
يستطيع جميع الممارسين للمهن الصحية وجميع الأفراد بجميع المجالات أن يقوموا بالاستعلام عن رخصة البلدية من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم على النحو التالي:
- يجب الدخول مباشرة إلى رابط الوزارة، منصة بلدي.
- الدخول إلى قسم الخدمات العامة الإلكترونية للمواطنين.
- اختيار خدمة الاستعلام عن رخصة بلدية.
- يجب إدخال البيانات المطلوبة من جانب المنصة في المكان المخصص لذلك.
- النقر على استعلام.
- تقوم المنصة بإظهار كافة التفاصيل الخاصة بالرخصة من حيث تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء وموعد التجديد الخاص بالرخصة، بالإضافة إلى إظهار البيانات الشخصية لصاحب الرخصة من حيث الاسم الشخصي ومحل الإقامة ونوع النشاط الذي يمارسه صاحب الرخصة.
إصدار رخصة البلدية الصحية
خدمة الشهادة الصحية تمكن جميع العاملين في الأنشطة الخاصة بالصحة العامة بشكل قانوني ورسمي، على أن يتم استخراج الرخصة عبر منصة بلدي الإلكترونية بالتعاون مع منصة صحة، على أن يتم إصدار الرخص الصحية بهذه الخطوات:
- الدخول إلى منصة خدمات بلدي من خلال الرابط التالي: تسجيل دخول.
- من الخدمات الإلكترونية يتم اختيار خدمة الشهادات الصحية.
- النقر على تبويب (إصدار شهادة صحية).
- يجب أن يتم إدخال بيانات صاحب الطلب.
- تحديد الرخصة.
- ثم إدخال بيانات العامل المراد استخراج شهادة صحية له.
- يجب اجتياز اختبار الفحص الطبي على أن يكون الفحص نتيجته لائق صحيًا.
- ثم التوجه إلى طباعة الشهادة الصحية بمنصة بلدي من خلال النقر على تبويب الطباعة الموضح بأعلي الصفحة.
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