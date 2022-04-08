نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دجاج بخلطة الليمون والبصل بطريقة سهلة وبخلطة مميزة وبنكهة لذيذة وروعة في المقال التالي
دجاج بخلطة الليمون والبصل ، من المشويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها مفيدة من الناحية الصحية، حيث يعد الدجاج مصدر غني بالبروتين، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناول الدجاج المشوي في المطاعم، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بالخلطة المميزة التي تكسب الدجاج المذاق الشهي والرائع، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كبة الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل دجاج بخلطة الليمون والبصل بالفرن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات دجاج بخلطة الليمون والبصل
يتكون دجاج بخلطة الليمون والبصل من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- دجاجة مقطعة أرباع أو حسب الرغبة.
- 4 ملاعق كبيرة من دبس الرمان.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- عصير ليمونتين.
- ملعقة صغيرة ونصف بهارات مشكلة.
- ملعقة صغيرة ونصف سماق.
- فلفل أسود.
- ملح.
- 3 حبات بصل مقطع شرائح.
- سماق.
- ملح.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على دجاج بالخلطة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه دبس الرمان وزيت الزيتون والبهارات المشكلة والسماق والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون، ثم نخلطهم جيدا.
- ثم نضيف إلى الخلطة قطع الدجاج ونخلطهم جيدا، ونتركهم لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق لحين تحضير شرائح البصل.
- ثم نحضر صينية بيركس ونضيف إليها شرائح البصل والسماق والملح، ثم نخلطهم جيدا، ثم نساوي البصل.
- بعد ذلك نرص قطع الدجاج المتبلة فوق البصل، ثم نسكب فوقهم الخلطة المتبقية.
- ثم نغطي الصينية بورقة الزبدة أو الخبز، ثم بورقة فويل.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة ساعة.
- بعد ذلك نزيل الورق ونتركها لمدة نصف ساعة لكي يتحمر الدجاج.
- ثم خرج الصينية من الفرن، ونقدم الدجاج في طبق التقديم مع الأرز وسلطة الخضار وسلطة الطحينة وخبز البيتا.
- وبالهنا والشفا.
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