وزير الدفاع الأمريكي: بوتين تخلى عن مسعاه للسيطرة على كييف

أعلن وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الأمريكي، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تخلى" عن مساعي السيطرة على كييف.

وأرجعا هذه الخطورة الروسية إلى محاولة التركيز على إقليم دونباس، مؤكدين أن نتيجة الحرب في أوكرانيا "لم تتضح بعد".

وقال الوزير لويد أوستن، خلال جلسة استماع في الكونجرس: "اعتقد بوتين أن بإمكانه السيطرة على أوكرانيا بسرعة كبيرة، والاستيلاء بسرعة كبيرة على العاصمة. لقد كان مخطئا".

وأضاف أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "أعتقد أن بوتين تخلى عن جهوده للسيطرة على العاصمة ويركز الآن على جنوب البلاد وشرقها".

من جانبه، اعتبر رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي أن نتيجة الحرب التي يبدو أنها ستطول، لا تزال غير مؤكدة.

وقال ميلي إن الحرب "ستكون طويلة الأجل.. لا تزال هناك معركة كبيرة مقبلة في الجنوب الشرقي حيث يعتزم الروس حشد قوات ومواصلة هجومهم. لذلك لم يتضح بعد كيف سينتهي كل هذا".

تلقت أوكرانيا حوالى 60 ألف وحدة من أنظمة مضادة للدبابات من الولايات المتحدة وحلفائها.

ويستخدم الجيش الأوكراني الألغام المضادة للأفراد التي تجبر العسكريين الروس على القتال في مواقع تجعلهم أكثر عرضة للخطر، حسب ما أشار الجنرال ميلي خلال الجلسة نفسها.