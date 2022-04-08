جدة - نرمين السيد - وأضاف ميشوستين - أمام مجلس الدوما، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "علينا كمطورين ومبرمجين وموظفى تكنولوجيا المعلومات أن نصنع نظامنا الخاص، فلدينا كل شيء من أجل ذلك.. يجب أن نخلق متجرنا الخاص على الإنترنت لأن "آب ستور" و"جوجل بلاى" قد يمنعانا عمليا من تنزيل التطبيقات قريبا".
وأشار إلى أن روسيا وفرت لمتخصصى تكنولوجيا المعلومات كل فرصة للعمل داخل البلاد.
وتعمل وزارة التنمية الرقمية والشركات الروسية الرائدة بالفعل على إنشاء متجر بديل لنظام أندرويد، ومن المقرر إطلاقه منتصف عام 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تدعو لإنشاء بديل لـ«آب ستور» و«جوجل بلاى» تحسبا لوقفهما بالبلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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