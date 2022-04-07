نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات نصف الثمن هايبر بنده عروض شهر رمضان على الأجهزة الكهربائية و الهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات نصف الثمن هايبر بنده عروض شهر رمضان على الأجهزة الكهربائية و الهواتف، حيث شواية كهربائية كولين 2000 واط بسعر 69 ريال بدلا من 109 ريال خصم 37%، يتوفر يتوفر فرن كهربائي كي أون سعة 38 لتر بسعر 179 ريال بدلا من 289 ريال خصم 38%، يتوفر خلاط يدوي كي أون 300 واط بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال خصم 38%، يتوفر خلاط يدوي كليك أون 350 واط بسعر 99 ريال بدلا من 159 ريال خصم 38% ضمن عروض شهر رمضان هايبر بنده.

خصومات نصف الثمن هايبر بنده

يتوفر خلاط كليك أون 350 واط 2 في 1 بسعر 69 ريال بدلا من 89 ريال خصم 23%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن شهر رمضان 2022 قلاية بدون زيت فيليبس سعة 0.8 كيلو جرام بسعر 299 ريال بدلا من 599 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده خلاط مع وعاء كولين 150 واط بسعر 59 ريال بدلا من 95 ريال خصم 38%، يتوفر عرض حصري للأعضاء على مفرمة لحم كينوود 2100 واط بسعر 299 ريال بدلا من 529 ريال خصم 44%.

عروض شهر رمضان نصف الثمن

يتوفر ضمن خصومات شهر رمضان 2022 قدر ضغط كهربائي كينوود سعة 6 لتر بسعر 349 ريال بدلا من 499 ريال خصم 30%، يتوفر عرض حصري للأعضاء طقم قدور جرانيت مع غطاء ستانلس ستيل مستر كوك 15 قطعة بسعر 399 ريال بدلا من 660 ريال خصم 40%، يتوفر ضمن عروض نصف الثمن هايبر بنده خلاط مع مطحنة زجاجية دوتس سعة 1.5 لتر 500 واط بسعر 99 ريال بدلا من 185 ريال خصم 47%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر خلاط يدوي سنكور بسعر 349 ريال بدلا من 499 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده عجانة كولين سعة 5 لتر بسعر 239 ريال بدلا من 439 ريال خصم 46%، يتوفر ضمن خصومات شهر رمضان 2022 قدر ضغط كهربائي كولين سعة 6 لتر 1000 واط بسعر 199 ريال بدلا من 285 ريال خصم 30%، تتوفر محضرة القهوة أي تي سي بسعر 79 ريال بدلا من 110 ريال خصم 28%.

خصومات شهر رمضان 2022 هايبر بنده

تتوفر عصارة سنكور بسعر 149 ريال بدلا من 269 ريال خصم 45%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن شهر رمضان 2022 طاهية أرز سنكور سعة 1.8 لتر 700 واط بسعر 89 ريال بدلا من 169 ريال خصم 47%، يتوفر هاتف شاومي ريدمي نوت 11 يدعم شبكة 4G سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا خلفية ثلاثية 50 + 8 + 2 ميجا بكسيل و أمامية 8 ميجا بكسيل بسعر 699 ريال بدلا من 799 ريال خصم 13%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف شاومي ريد مي 9A يدعم شبكة 4G سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام، كاميرا خلفية 13 ميجا بكسيل وأمامية 5 ميجا بكسيل بسعر 369 ريال بدلا من 419 ريال خصم 12%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده عرض حصري للأعضاء على هاتف سامسونج A52S يدعم شبكة 5G سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام، كاميرا خلفية رباعية 64 + 12 + 5 + 5 ميجا بكسيل و أمامية 32 ميجا بكسيل بسعر 1419 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 15% ضمن عروض شهر رمضان 2022 هايبر بنده.