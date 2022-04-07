رابط وكيفية تقديم طلب بيت الزكاة الكويتي مساعدة اجتماعية 2022 الحالات المستحقة للمساعدة والقرض الحسن

يحتاج عدد كبير من المواطنين في جميع انحاء الكويت الى التعرف على كيفية الحصول على دعم بيت الزكاة للحصول على مساعدة اجتماعية، حيث يتم تقديم طلبات الحصول على المساعدات الاجتماعية من خلال بيت الزكاة الكويتي الذي يستقبل طلبات الراغبين بشكل الكتروني بسهولة، بشرط ان يتم استيفاء الشروط والضوابط على الشخص المتقدم للحصول على المساعدة، وقد تم الاعلان عن اهم الضوابط التي تجعل المستحق مستوفي ضوابط الاهلية، وكذلك تم الاعلان عن خطوات التسجيل الكترونيا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وكيفية تقديم طلب بيت الزكاة الكويتي مساعدة اجتماعية.

تقديم طلب بيت الزكاة الكويتي مساعدة اجتماعية 2022

يعد بين الزكاة الكويتي واحد من ضمن اهم المؤسسات الحكومية التابعة للدولة والتي تقدم العديد من اشكال الدعم عن طريق المساعدات المالية للمستحقين، حيث يتم تقديم الدعم بناء على بعض الفئات المستحقة للدعم ومن اهمها ما يلي.

فئات الشيوخ وكبار السن في جميع أنحاء الكويت.

تقديم الدعم للأرامل والمطلقات بالاضافة الى الايتام.

الاشخاص العاطلين عن العمل الدين لا يمتلكون اي مصدر دخل خاص بهم لعدم وجود عمل.

تشديد الديون الخاصة بالغارمون الدين تراكمت عليهم الديون والمعرضون للسجن.

تقديت الدعم والمساعدات الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة.

تقديم مساعدات للبناء والترميم بالصالة الى ابن السبيل.

تقديم الطلبات مفتوح من الاحد الى الخميس من الساعه 8 صباحا الى 2 ظهرا

رابط وكيفية تقديم طلب بيت الزكاة الكويتي مساعدة اجتماعية

وقد سهلت الجهات المسئولة على الاشخاص المحتاجين في الكويت امكانية التقديم بطلب الحصول على مساعدات بين الزكاة الكويتي، وذلك من خلال تسجيل الطلب بشكل الكتروني من خلال الموقع الرسمي المفعل والخاص ببيت الزكاة الكويتي، حيث يتم تقديم الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرةً.

يتم التوجه بشكل مباشر الى الموقع الرسمي الخاص ببيت الزكاة الكويتي.

يتم اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.

اختيار تسجيل مساعدة اجتماعية من بين الاختيارات المتاحة عبر الموقع.

يتم تحديد ايقونة المساعدة المحددة من بين المساعدات الموجودة.

اختيار كافة البيانات الاساسية المطلوبة من المستخدم بشكل صحيح من خلال الموقع.

ارفاق كافة المستندات والاوراق المطلوبة ومن ثم اختيار ايقونة ارسال طلب التقديم.

الحالات المستحقة للمساعدة الاجتماعية من بيت الزكاة الكويتي

الشيوخ وكبار السن.

الأيتام والأرامل والمطلقات.

العاطلون عن العمل.

الغارمون (تسديد ديون) وذوو الدخل المتدني.

المنكوبون مالياً (الحريق).

أسر السجناء.

المهتدون للإسلام.

بناء وترميم.

ابن السبيل.

الحالات المستحقة للقرض الحسن من بيت الزكاة الكويتي