إيسيسكو تبحث مع مؤسسات فضاء دولية التعاون فى علوم الفضاء وتدريب الشباب

جدة - نرمين السيد - عقد وفد منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، المشارك فى منتدى الفضاء العالمى بولاية كولورادو الأمريكية، ثلاثة اجتماعات مع مسؤولين فى كل من وكالة الفضاء الكندية، وشركة "روكت لاب" الأمريكية، ووكالة الفضاء الأوروبية؛ لبحث آفاق وسبل التعاون بين الإيسيسكو وهذه المؤسسات الدولية فى علوم الفضاء وتطبيقاتها، وتوفير فرص تدريب لشباب العالم الإسلامى فى هذا المجال الحيوى.





وأفادت الإيسيسكو، فى بيان اليوم الخميس، بأن الاجتماع الأول لوفد الإيسيسكو مع ليزا كامبل، رئيسة وكالة الفضاء الكندية، ناقش عددا من المبادرات التى يمكن التعاون فى تنفيذها بين الإيسيسكو والوكالة فى مجال تدريب شباب العالم الإسلامى، وتنظيم زيارات طلابية، بالإضافة إلى تطوير برامج فى مجال علوم الفضاء.

وخلال اجتماع وفد الإيسيسكو مع ولارس هوفمان، نائب رئيس شركة "روكت لاب" الأمريكية لقطاع خدمات الإطلاق العالمية، بحث الجانبان سبل المساهمة فى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى وريادة الأعمال بالدول الأعضاء فى الإيسيسكو، من خلال تنفيذ برامج وعقد عدد من الدورات وورش العمل والندوات، لتعزيز البحث العلمى، ومساعدة الطلاب على اكتساب المعرفة الضرورية من أجل إيجاد حلول للتحديات الراهنة.

وناقش اجتماع وفد الإيسيسكو الثالث مع الدكتور كاى أوفى شروغل، رئيس المعهد الدولى لقانون الفضاء والمستشار فى وكالة الفضاء الأوروبية، آليات التعاون فى توظيف علوم الفضاء من أجل المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الدول الأعضاء بالإيسيسكو، وتم الاتفاق على مشاركة المنظمة فى برنامج المعهد الدولى للجيل القادم من محامى الفضاء، والذى يضم من 60 إلى 70 فريقا عالميا، يستعرضون خلاله أبحاثهم أمام مجموعة من الخبراء والمختصين الدوليين.