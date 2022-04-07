رئيس الحكومة اللبنانية يثمّن قرار السعودية عودة سفيرها إلى لبنان

جدة - نرمين السيد - وقال ميقاتى، اليوم الخميس، إن لبنان يفخر بانتمائه العربى ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التى كانت وستبقى السند والعضد.

وأعلنت الخارجية السعودية عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة فى لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبنانى من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجى ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التى تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجى.

وأكدت المملكة على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربى ممثلةً فى مؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبه بالاستقرار والأمان فى وطنه.