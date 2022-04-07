وزير الداخلية اللبنانى: نعمل باستمرار على تعزيز العلاقات مع السعودية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الداخلية والبلديات اللبنانى القاضى بسام مولوى مواصلة العمل لتعزيز العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية، مشددا على عدم السماح لأى أذى أو إساءة تمسها بعد اليوم.





وأضاف مولوى - فى تصريح له - أن المملكة العربية السعودية تثبت مجددا أن لبنان فى قلبها ووجدانها وهى لن تتركه أبدا، وذلك من خلال عودة سفيرها وليد البخارى إلى بيروت. ورحب مولوى بسفير المملكة العربية السعودية فى لبنان.

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