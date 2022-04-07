السعودية تعلن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى لبنان

جدة - نرمين السيد - وأكدت المملكة، فى بيان أصدرته وزارة خارجيتها، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربى متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان فى وطنه.

وجاء فى بيان الخارجية السعودية: "استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة فى لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبنانى من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجى ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التى تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجى؛ فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة".